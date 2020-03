El primer caso confirmado en Rafaela

Se trata de una mujer que llegó hace una semana del extranjero y que se autoaisló desde el primer momento, poniéndose a disposición de los equipos de salud. La mujer no requirió internación y está en perfecto estado de salud.

Este sábado se confirmó el primer caso de COVID-19 positivo en Rafaela, oficializando esta información el coordinador de epidemiología regional, Dr. Roberto Vitaloni.Se trata de uno de los cuatro casos en los que se estaba aguardando el resultado de la muestra enviada al Malbrán.Se trata de una mujer de 30 años que hace una semana llegó con síntomas de un viaje al exterior y que se encontraba haciendo la cuarentena y cumpliendo con las restricciones dispuestas.“La señora llegó el fin de semana pasado de viaje y desde primer momento estaba siendo controlada por el equipo de salud, ya que se autoaisló. La mujer está muy bien de salud, y es de destacar que hizo todo lo que hay que hacer en estos casos. Se autoaisló en su casa, no vio ni a su marido ni a sus hijos. Ha colaborado permanentemente con todos y lo importante es que el virus es importado”, manifestó Vitaloni.Así lo dijo enfáticamente el coordinador de epidemiología de la región. “Hay que ser claros y entender que depende de cada uno, hay que aislarse si tenemos síntomas, viajamos al exterior o nos contactamos con alguien que haya llegado de un viaje. Si estamos bien igual nos quedamos en casa porque así de este modo el virus no circula”, precisó el Dr. Vitaloni.“Esta mujer fue responsable e hizo todo lo que se le indicó a rajatabla y hoy la buena noticia es que está bien y con su conducta cortó el contagio. Por eso insistimos en que la mejor manera de evitar que se desborde esta emergencia sanitaria es cortando la circulación del virus y eso se logra con la cuarentena estricta”, aclaró de manera contundente. La cuarentena no debe ser un capricho o adaptarla a lo que a cada uno le parece. Aislamiento social obligatorio es una conducta individual y propia ante una escenario crítico pero alentador si comprendemos que gran parte de la solución está en nuestras conductas".