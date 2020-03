ANSES adelantará el cronograma de pagos

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La ANSES anunció ayer la decisión de adelantar al viernes próximo el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores a $17.859 y del bono extraordinario a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.El organismo determinó la modificación en el calendario estipulado ante la emergencia sanitaria dada por la pandemia del coronavirus.Según señaló, quienes cobren jubilaciones y pensiones mayores a $17.859 y sus números de DNI tengan finalización en 4, 5, 6, 7, 8 y 9; en lugar de cobrar el 30 y 31 de marzo, lo harán el 27.En esa fecha también podrán cobrar el bono extraordinario los beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo sin importar la terminación del documento.Ante el decreto de aislamiento obligatorio, ANSeS también decidió suspender el trámite de fe de vida de los jubilados y pensionados durante marzo y abril con el fin de "garantizarles el cobro de sus haberes estos dos meses sin poner en peligro de contagio de coronavirus a este grupo de riesgo".El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó ayer que el Gobierno pondrá en marcha "una política específica para el sector informal y monotributista" al considerar que ese segmento "la tiene muy complicada" durante el aislamiento obligatorio decretado ante la pandemia de coronavirus."Estamos permanentemente evaluando la situación de mucha gente que gana la diaria y no está asociada al Ministerio", indicó el funcionario nacional, quien estimó que ese sector alcanza a "casi un millón de personas en la Argentina".De ese modo, el integrante del Gabinete evaluó que "el mozo, el carpintero, el taxista o remisero" componen un segmento que "vive directamente de su propio ingreso y ahora no tiene para moverse ni tiene trabajo"."Estamos armando un esquema", señaló Arroyo, a la vez que afirmó que la cartera que conduce se encuentra "evaluando alternativas para ese sector, que es al que más se le cae los ingresos en tiempo de cuarentena".Consideró que ello es necesario porque la Argentina es un país "en el que el 40 por ciento vive de la diaria, a diferencia del esquema europeo en el que hay una sociedad asalariada, que se queda en su casa y cobra su sueldo"."Hay que armar todos esos esquemas, pero no sólo para la pobreza extrema, para el que va al comedor, sino también para el que hace changas diariamente", enfatizó.Finalmente resaltó la importancia de que ante la pandemia "la clave es que se mueva la menor cantidad de gente en la Argentina".