"Debemos cuidarnos para evitar el contagio masivo"

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Carlos Parola, brindó un informe de la situación provincial frente a la pandemia por Covid-19. Participaron los especialistas Dr. Rafael Ávila, a cargo del sistema operativo de atención, y el Dr. Ángel Pierini, integrante del grupo de expertos que asesoran a la provincia en el marco de la emergencia sanitaria. Posteriormente, el Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, dio un reporte sobre la situación en materia de seguridad y cumplimiento de la cuarentena.En este marco, Parola junto a los expertos invitados, detallaron cómo se está preparando la provincia en materia sanitaria frente a la pandemia, "para que nos demos cuenta que estas medidas que se están tomando son para cuidarnos entre todos". "La organización médica tiene una capacidad creciente, pero también tiene un límite", remarcó el ministro, y profundizó: "La posibilidad de que podamos dar respuesta está en manos de la gente, evitando el contagio masivo, quedándose en la casa, respetando las normas del cuidado y de higiene".En cuanto al operativo sanitario, el Dr. Rafael Ávila, médico intensivista santafesino que será el responsable del operativo crítico de salud en la provincia, informó cuál es la situación actual: "Hemos empezado haciendo un relevamiento lugar por lugar para optimizar los espacios, y (en caso) de recibir pacientes tengamos la capacidad operativa para hacerlo. Para eso se requieren camas y hemos estado trabajando con la parte privada y pública", indicó Ávila."Tenemos la tranquilidad que hoy tenemos la disponibilidad de camas para afrontar los primeros casos que vamos a tener seguramente en los próximos días", sostuvo el especialista, y destacó: "Para quedarnos tranquilos, las áreas críticas están muy bien equipadas y va a haber disponibilidad para todos los pacientes, siempre y cuando permanezcamos adentro, en la casa y no salgamos, así evitamos un contagio".Por su parte, el Dr. Ángel Pierini, que integra el grupo de expertos convocados por el gobierno de la provincia de Santa Fe frente a la pandemia, evaluó: "Lo que les puedo dar es la tranquilidad desde mi punto de vista de que he visto gente muy inquieta, muy trabajadora, que realmente está logrando objetivos, que son importantes para poder llegar a tener un control de las urgencias que puedan surgir". "Es un momento muy especial, la sociedad toda tiene que colaborar y muchísimo, y no sólo con el aislamiento, sino también con quien llegue de afuera y no tenga la denuncia que corresponda", resaltó el académico santafesinoEl Jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, sostuvo que están "tratando de aplicar el Decreto Nacional " y "hubo un gran cambio en la población, en su interés, para que esto no se salga de los carriles, al punto de que los llamados al 911 y al 0800 dispuesto por la provincia, se duplicaron entre el jueves y el viernes. Hasta el jueves teníamos 1200 llamados y el viernes tuvimos más de 2400 llamados". "En las primeras 24 horas de aplicación de la normativa llegamos a 306 aprehendidos, o sea personas privadas de la libertad, por incumplimiento", y "sólo en esta madrugada hubo 107 detenidos y se clausuraron 19 comercios que incumplían la normativa", indicó Sarnaglia, y agregó: "Se está haciendo control de transporte sobre todo en rutas, colectivos, minibuses, transfers" y ya se superaron los controles en "1300 bajo la actividad de Seguridad Vial y Guardia Rural".