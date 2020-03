Está asegurado el abastecimiento

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, sostuvo ayer que cuando un supermercado no tiene productos "no quiere decir que no haya más alimentos, sino que la reposición no está armada para que en tres o cuatro horas se vacíen las góndolas".Luego de que en las primeras horas del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno se vieran largas filas que llegaron a extenderse por horas en supermercados, el titular de la central fabril sostuvo que el abastecimiento "está totalmente asegurado"."La mayoría de las empresas están trabajando al 60 por ciento, es decir que tienen un 40 por ciento más de capacidad en este momento que pueden producir, pero no creo que haga falta eso. Con lo que hay, tenemos capacidades suficientes para proveer a todo el país", enfatizó el máximo dirigente de la UIA.