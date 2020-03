El profe Páez y su plan de trabajo en Atlético durante la cuarentena

Guido Páez, preparador físico de Atlético de Rafaela, decidió transitar esta etapa de la cuarentena, como gran parte del plantel profesional albiceleste, en nuestra ciudad.

La emergencia sanitaria actual, decretada para prevenir el avance del COVID-19 en nuestro país, obligó a cambiar los planes de trabajo de todo el mundo. Incluso de la ‘Crema’, que desde el martes cada futbolista entrena de manera individual en sus domicilios. En virtud de ello, de este presente totalmente atípico el profe contó detalles en una nota con Diario La Opinión y Radio ADN. “Fue una semana diferente, acostumbrándose a la cuarentena que no es para nada normal para nosotros, hay que sobrellevarlo de la mejor manera y aprovechar el tiempo libre para trabajar, estudiar, aprovecharlo en otras cosas que quizás en el día a día de la semana normal de trabajo no te deja el tiempo necesario. Hay que aprovecharlo también”.



- Entrenaron el lunes, ya el martes, antes que se anuncie la suspensión del torneo el día miércoles, habían comenzado a tomar las precauciones del caso.



- Tenemos un cuerpo médico que se ha preocupado y ocupado muchísimo, el lunes, antes del parate tuvimos una charla larga con el cuerpo médico explicando bien todo lo que se puede hacer en estos tiempos de cuarentena, la nutricionista nos ayuda muchísimo también, hemos dado planes individuales. Cuando volvimos al trabajo en este verano los jugadores volvieron muy bien, indicio que la planificación la cumplieron en su mayor parte del contenido. Contamos con un plantel muy profesional, que todo lo que le vayamos bajando lo van a hacer y eso nos deja tranquilos.



- En lo referido a las tareas para hacer en casa: ¿Cómo se toma este parate que se da, similar al descanso de vacaciones?



- Es similar al periodo de vacaciones en donde se trata que mantengan los niveles de fuerza y que el aspecto de la resistencia se pierda en menor cantidad de volumen posible. Difiere que ya no se puede salir a la calle por la cuarentena total, no se puede salir a hacer el trabajo de resistencia pero los planes son similares a los que les dimos en las vacaciones.



- ¿Te tocó vivir alguna situación similar? En 2009 con la Gripe A…



- En ese momento jugaba, pero nunca cortamos de entrenar. Nos toma de sorpresa porque uno no está acostumbrado a una resolución de este tema. Si me pasó en Perú, en donde hubo un derrumbe de ríos en el Norte y todo el país estaba anegado y el torneo se pospuso dos meses, pero se entrenaba normal.



- ¿Cómo es ese trabajo?



- Tenemos rutinas preventivas, individualizadas por cada jugador que lo hacen habitualmente en el gimnasio del club, a partir de la fuerza preventiva, son muchos ejercicios que pueden realizarlos en la casa sin necesidad de tener un equipamiento extra, más ejercicios complementarios, no es lo mismo porque falta la fuerza de juego, pero no la fuerza preventiva y explosiva.



- En un primer momento se había pensado en comenzar a trabajar en grupos disminuidos. Ahora la situación cambió.



- Sí, estamos adaptándonos al tiempo que transcurra todo esto y que los jugadores vuelvan con el menor déficit posible de la fuerza y la resistencia. Por la experiencia que hemos tenido con este plantel se han cuidado mucho y son muy profesionales. Ahora dependemos si o si lo que se defina, hay que esperar lo que se decida para poder tomar decisiones, no aventurarnos ni equivocarnos, hay que ser prudentes y pacientes para tomar una decisión.



- Cuándo se pueda volver a las prácticas, se confirme alguna fecha de reinicio del torneo, lo primordial será recuperar lo futbolístico…



- Primero habrá que chequear que vuelvan en buenos valores de fuerza, la realidad es que hoy día la resistencia y la mayor cantidad de tiempo se trabaja específica. Quizás hoy se vea más afectado la parte futbolística y el ritmo en competencia, es lo que más se va a perder, el ritmo que te da un partido no te lo da nada. Pero va a ser para todos igual. La incertidumbre es tan grande que no se sabe cuál será la fecha de reinicio.



- Principalmente eso, ser cautelosos a la hora de tomar decisiones.



- No hay que dejar de darle la importancia que tiene la salud, antes que deportistas, futbolistas de alto rendimientos, está la persona, de ellos, de nosotros y toda la gente que está abocada al plantel profesional. Todos queremos volver pero en unas condiciones óptimas para no generar ningún foco de contagio.



- ¿Cómo se sienten en la ciudad?



- La verdad que muy feliz, tanto yo como todo el cuerpo técnico. Nos hayamos muy a gusto en la ciudad, es un lugar donde uno puede trabajar tranquilo, se siente muy a gusto en la cuidad, la pasamos muy bien en Rafaela.