Se solicita respetar el cierre dispuesto en el Eco Punto

Durante el período de aislamiento social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, vecinos y vecinas se acercaron al Eco Punto ubicado frente al Cementerio Municipal (ex Estación de Residuos Clasificados) y al verlo cerrado, arrojaron los residuos fuera del predio. Al respecto, la Municipalidad de Rafaela informa que se trata de un doble delito ya que no han cumplido con la cuarentena e incurrieron en una falta de higiene urbana. En esta situación de emergencia sanitaria que se estableció a nivel país, el Estado local desarrolla diversas acciones para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disponer de los servicios imprescindibles sin salir de sus casas. Con gran esfuerzo y compromiso del personal, se presta el servicio puerta a puerta para recolectar los residuos domiciliarios, mientras que los grandes generadores pueden acercarlos al Complejo Ambiental. En función de todo esto, se solicita a la población cumplir con las medidas y colaborar para que estos días de aislamiento transcurran con el mayor ordenamiento posible.El servicio de recolección domiciliaria se presta con normalidad. Los ciudadanos deben continuar sacando los residuos de manera diferenciada los días y horarios correspondientes. Este lunes 23 y miércoles 25 no deberán sacar ningún tipo de residuo, porque no habrá servicio a causa del feriado nacional. Las empresas y grandes generadores, por su parte, pueden dirigirse al Complejo Ambiental de Rafaela que está abierto de lunes a sábado de 7:00 a 13:00, a excepción del martes 24 de marzo.