El Rally Argentino sin fecha

A través de un comunicado, los dirigentes de Rally Argentino anunciaron que la realización de la competencia prevista en Tafí del Valle, Tucumán, no se llevará a cabo en la fecha prevista del 3 al 5 de abril, tras acordar con los organizadores de la prueba.De acuerdo a lo comunicado por los directivos, esta carrera tucumana "no está anulada, ni postergada, y queda en stand by hasta que las cosas tomen nuevamente su curso normal en el país y el mundo. Será en ese momento que decidiremos su reprogramación, como se rearmará el campeonato, cuantas fechas quedarán".Con ello, el Rally Argentino es la última categoría del ámbito nacional que expresa el impasse en su certamen, ante la situación de pandemia por Coronavirus.