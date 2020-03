EE. UU. y Brasil por la postergación de Tokio 2020

BUENOS AIRES, 22 (NA) - El Comité Olímpico de Brasil y la Federación de Atletismo de los Estados Unidos se suman al pedido de otros países para que se posterguen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante la pandemia de coronavirus. La competencia está programada para que se lleve a cabo del 24 de julio al 9 de agosto.El organismo brasileño señaló que es una decisión necesaria debido a la gravedad de la expansión del virus y "la consiguiente dificultad para que los atletas mantengan su mejor nivel competitivo". Por su parte, Max Siegel, el CEO de Estados Unidos Track & Field, indicó: "Desafortunadamente, si bien nuestros atletas de clase mundial están dispuestos a esforzarse al máximo para alcanzar el éxito olímpico, la probabilidad de que puedan entrenar adecuadamente en un ambiente seguro y adecuado, y replicar la excelencia que todos hemos esperado, no parece probable en medio de esta crisis global".Francia fue otra de las federaciones que pretende aplazar la cita olímpica "en vista de la crisis sanitaria internacional". "Esta Federación estima que la prioridad es luchar contra la propagación de la epidemia y que el contexto actual no permite contemplar serenamente el buen progreso de los Juegos Olímpicos 2020", manifestó el organismo galo.En tanto, el Comité Olímpico de Noruega envió una carta al COI pidiendo que Tokio 2020 se posponga hasta que la pandemia esté controlada: "Basándonos en la situación poco clara en Noruega y en gran parte del mundo no es defendible ni deseable enviar a deportistas noruegos a los Juegos de Tokio antes de que la sociedad mundial haya superado esta pandemia".En un comunicado de la presidenta del NIF, Berit Kjøll, además se indicó que "la situación en muchas partes del mundo es compleja, exigente y peligrosa", a la vez que el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, también se unió a las voces a favor de una eventual suspensión del evento. Además, Nic Coward, el presidente de la Federación británica de atletismo, dijo a un diario de su país: "Los deportistas olímpicos y paralímpicos se han estado preparando durante toda su vida deportiva para ponerse en la mejor forma posible durante un día en julio o agosto para la prueba más grande". "La prioridad ahora es la salud y el bienestar de los individuos y quitar el estrés del sistema", remarcó el británico, quien añadió: "Eso se logra diciéndoles a los atletas que no se va a realizar cuando se les dijo y que las autoridades se tomen el tiempo de decidir cuándo se debe realizar de manera ordenada".TAMBIEN LA NATACION DE USALa federación de natación de Estados Unidos (USA Swimming) se desmarcó de la posición del comité olímpico de su país y le pidió que respalde un aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ante la crisis global generada por la pandemia de COVID-19. La petición fue hecha pública horas después de que los responsables del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) siguieran la línea del COI y afirmaran que se necesitaba más tiempo e información para determinar el futuro de los Juegos, subrayando que una postergación dictaminada ahora sería prematura."Solicitamos respetuosamente que el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos abogue por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por un año", dijo el director ejecutivo de USA Swimming, Tim Hinchey , en una carta dirigida a la presidente del USOPC, Sarah Hirshland . "Instamos al USOPC, como líder dentro del Movimiento Olímpico, a usar su voz y hablar en nombre de los atletas", exhortó Hinchey en la carta, subida a la cuenta de Twitter de la federación.USA Swimming es la mayor federación deportiva de Estados Unidos que ha llamado a aplazar Tokio 2020, cuyos organizadores y el Comité Olímpico Internacional (COI) están en jaque tras la casi absoluta paralización del deporte mundial por la pandemia.