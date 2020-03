Fito Páez presentó su último álbum desde su casa

Tal como ya han hecho muchos artistas en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, Fito Páez brindó un show desde su casa. Siguiendo con la consigna de mantener el aislamiento social, el músico rosarino realizó un minirecital vía streaming, al que se sumaron miles de fanáticos.

El músico tenía previsto presentar La Conquista del Espacio, su último disco, y festejar su cumpleaños número 57 el viernes pasado en el Hipódromo de Rosario. Pero, se sabe, fue suspendido a raíz del avance del coronavirus.

En medio de este momento tan delicado, Fito Páez realizó la presentación de su trabajo vía streaming, respetando la cuarentena total. A través de esta presentación no solo interpretó sus temas nuevos, sino que también hizo un repaso por sus más grandes clásicos e interactuó con sus fans. De esta manera, aportó su granito de arena y permitió que la música haga el encierro un poco más llevadero.

“Es bueno que estemos en nuestras casas. Y también que pensemos en todas esas personas que no están en sus casas. Es muy importante que pensemos en esa gente y en la gente que asiste a esa gente también”, dijo el músico, haciendo referencia a las personas en condición de calle y a los voluntarios que los ayudan a sobrevivir. Y explicó que, al terminar el recital, iba a publicar en sus redes sociales las direcciones para poder ayudar a estas personas.

El cantante remarcó, además, que son “muy importantes” las medidas que había dispuesto el presidente Alberto Fernández. Y explicó que estaba ahí para cumplirlas, para hacer “un poquito más llevadera” la cuarentena. Y “para divertirnos un poco también”, difundió Teleshow.

Sobre el final del show se sensibilizó y les dejó un mensaje a sus seguidores: “Fue muy emocionante para mí. Seguiría tocando toda la noche pero las señales no tienen todo el tiempo para mí. Muchas gracias a todos. En este primer día de cuarentena oficial en la Argentina, hay que respetar las leyes. Es la única manera de vivir y de ayudar a vivir. Los amo con todo mi corazón, y un gran beso para toda la gente que está por el mundo viéndonos. Lo mismo para ustedes. Un gran abrazo desde mi casa en Buenos Aires”.

Fito acaba de lanzar su nuevo trabajo, que fue grabado en el mítico Capitol Studios de Los Ángeles, junto a la compañía discográfica Sony Music, y la producción de Rodeo Entertainment. El trabajo cuenta con nueve canciones inéditas y fue registrado por el reconocido ingeniero de grabación argentino Gustavo Borner, ganador de 16 Grammys. También participaron del álbum destacados músicos como Juanes, Lali, Abraham Laboriel Jr. (baterista de Paul McCartney), Guillermo Vadalá, Hernán Mala Fama Coronel, Ca7triel y la Orquesta Sinfónica de Nashville.

En el marco de la presentación de este nuevo disco, Fito tenía previstos una serie de recitales que tuvo que cancelar por la pandemia del coronavirus. De hecho, el pasado 12 de marzo y antes de que se dictaran las medidas restrictivas a nivel nacional, suspendió el concierto que tenía planeado hacer en el Hipódromo de Rosario y compartió un video explicando la situación e instando a sus fanáticos a tomar todas las medidas necesarias como para evitar el contagio del virus.

En ese momento, la productora pidió disculpas a todos los que habían adquirido sus entradas para ver el concierto y explicó que no tenían ningún tipo de certezas con respecto a la reprogramación del espectáculo, por lo que no podían darle una respuesta a todos los fans que estaban ansiosos por ver a su ídolo.

Lo cierto es que, con el correr de los días, las medidas tendientes a evitar la aglomeración de personas se fueron endureciendo, con lo cual cada vez es más improbable que los shows se puedan concretar. Sin embargo, las plataformas digitales existentes hoy en la actualidad se convirtieron en un verdadero vehículo para conectar las familias, los amigos y, por qué no también, a los artistas con su público.

Es por este motivo que el músico propuso brindar un show en su casa, en el que difunde su nuevo disco y, además, compartió con su gente los clásicos de sus más de cuatro décadas de carrera, entre los que se incluyen hits como El amor después del amor, Llueve sobre mojado y Mariposa Tecknicolor, entre muchos otros.

Pero, además, aprovechó el intercambio con sus fans de todo el mundo para mandar un mensaje de concientización sobre la necesidad seguir a rajatabla las indicaciones de mantener el aislamiento e higiene necesarios para combatir la pandemia que mantiene en vilo al planeta.