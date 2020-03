Catorce series para maratonear desde casa

Por María Eugenia Capelo



Estar guardado puede ser una buena opción para ponernos al día con las series que dejamos colgadas por falta de tiempo. Y ahora justamente lo que vamos a tener es momentos de ocio en que podremos coquetear con distintas plataformas -ya que muchas se obtendrán de forma gratuita en este periodo- y sus diversas propuestas de series.



Succession





La familia Roy es de temer. No porque esta serie sea de terror sino porque cada miembro de este clan siempre tiene un as bajo la manga. Esta serie de HBO relata la vida de una familia millonaria dueña de un conglomerado internacional de medios. Su líder, el padre, no quiere dar un paso al costado en la línea de sucesión, y es allí cuando comenzarán los tira y afloje entre los hijos que mostrarán lo peor de cada uno por quedarse con la porción más grande de la torta.



Fleabag





¡Corran volando a ver esta serie! Una treintañera que no sabe qué hacer con su vida luego de un suceso trágico. Phoebe Waller Bridge nos regala el papel de su vida en esta chica que utiliza el recurso de la cuarta pared y nos habla con complicidad a los espectadores. Una madrastra especial (Olivia Colman), un amor prohibido con un cura (Andrew Scott), y diálogos acerca del sexo y la vida misma forman parte de este combo de perfección que es Fleabag.



The Morning Show



Reese Witherspoon y Jennifer Aniston componen este dúo de actrices que brilla en The Morning Show junto a Steve Carell. Los presentadores del programa que abre la grilla de un canal de televisión serán puestos bajo la lupa cuando aparezcan acusaciones de abusos sexuales por parte del conductor masculino, Mitch (Carell). Su compañera (Aniston), se verá acorralada por el ojo acusador que la señala por no haber hablado a tiempo, y la llegada de una intrépida reportera de un canal de televisión menor hará que se muevan las piezas de este juego. Imperdible en tiempos del Me Too. La encontrás en Apple TV.



Killing Eve



La serie inglesa que encontrás en Flow cuenta la relación entre la detective Eve Polastri y la asesina a sueldo Villanelle. Ambas son el alma de este thriller que tiene humor, y que se arriesgó a crear un personaje como el de esta mujer que disfruta de matar. Sandra Oh y Jodie Comer están impecables en sus roles, haciendo de esta serie una de las imperdibles de los últimos tiempos.



Plataforma 45



Una miniserie de dos episodios llega al canal Europa Europa. Cuenta la historia de un accidente fatal en la plataforma petrolífera 45 en el Mar del Norte. Allí muere una trabajadora y la empresa envía a una investigadora de seguridad para que averigüe sobre el hecho. Va a ser esta mujer la que descubra muchas actitudes sospechosas de los trabajadores, y comenzará a creer que se trata de un asesinato y no de un accidente. Un policial de los buenos. El primer capítulo se estrena el lunes 23, y el segundo el 30, ambos a las 22. Repite el domingo 24 y 5 de abril a la medianoche.



Merlí Sapere Aude



La historia del profesor de filosofía Merlí en un colegio de Cataluña atrapó a los argentinos de forma definitiva. Tal fue el éxito que se animaron a realizar un spin off con un gran personaje: Pol Rubio (Carlos Cuevas). En esta especie de continuación del final de la serie original, Pol inicia sus estudios en la facultad de Filosofía, meses después de la muerte de su amado profesor. La serie está disponible en Movistar Play/Series, pero si aún no tenés la aplicación tené en cuenta que podés obtenerla gratis durante tres meses.



This is us



Fox Premium y Flow ofrecen esta serie que nos cuenta la vida de los hermanos Pearson, Kate, Randall y Kevin, y sus padres, Jack y Rebecca. Desde el momento que el matrimonio se conoce hasta la adultez de sus hijos, This is Us recorre distintas etapas de la vida de esta familia que incluyen muchos temas como la adopción, la obesidad, el miedo a quedarse solo, el Alzheimer, la guerra y la muerte de un ser querido, entre otros. Una para ver con pañuelos cerca.



Hierro



Esta serie española protagonizada por Darío Grandinetti y la actriz española Candela Peña es un drama que encontrás en Movistar Play/Series. Compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración, cuenta la historia de Candela (Candela Peña), una jueza a la que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del archipiélago canario. Enviada allí por su accionar heterodoxo, deberá interactuar con los habitantes de este lugar, quienes son bastante ariscos.



The Marvelous Mrs. Maisel



Esta dramcomedy es una de las joyitas del catálogo de Amazon Prime Video. Protagonizada por Rachel Brosnahan, la serie cuenta la vida de Miriam Maisel, una ama de casa que un día descubre sus habilidades para hacer comedia al estilo stand up. La serie está ambientada en finales de los 50 y principios de los 60, y muestra cómo eran y cómo se manejaban las mujeres en esa época. Imperdible.



Peaky Blinders



Siempre es un buen momento para ver esta serie sobre los hermanos Shelby. Thomas es el hermano que lidera una banda de mafiosos en Birmingham escudados bajo el trabajo legal de carreras de caballos. Los Peaky Blinders saben cómo lograr sus objetivos sin que nadie se les oponga, utilizando elementos dignos de una mafia. Se la considera El Padrino de las series por la similitud y profundidad de sus personajes. Está disponible en Netflix.



El Método Kominsky

Una de las grandes comedias que nos acercó Netlifx, con dos grandes como Alan Arkin y Michael Douglas, quienes interpretan a Norman, un representante de actores que acaba de enviudar y a Sandy, respectivamente, un actor que hace años dejó de trabajar como tal pero tiene una escuela donde enseña sus habilidades sobre las tablas. Los conflictos de estos hombres arriba de 70 años tomados con humor y más humor hacen de El Método Kominsky una serie para reírnos del paso del tiempo y disfrutar de lo que tenemos.



Billions



La serie estrenada en 2016, y que en Argentina podemos ver en Netflix, es una propuesta totalmente novedosa. Billions cuenta como protagonistas a Damian Lewis como Bobby Axelrod, un empresario archimillonario que viste de jean y campera canguro, y a Paul Giamatti en la piel del abogado Chuck Rhoades. Como una persecución del gato y el ratón, en esta serie veremos cómo son los verdaderos entretelones del poder. Es la serie favorita de Marcos Galperín, fundador y CEO de MercadoLibre, ya que su empresa aparece mencionada en el capítulo 8 de la cuarta temporada.



Westworld



¿Qué pasaría si los robots con forma humana una vez tomaran vida? ¿Qué pasaría con el mundo si no pudiéramos distinguir a los humanos de los robots? Este es un poco el planteo filosófico de Westworld, la serie de HBO que acaba de estrenar su tercera temporada con nuevos personajes, como la incorporación del actor Aaron Paul. Las demás temporadas podés encontrarlas en la app de HBO o en los servicios on demand.



Mrs. Wilson





La actriz Allison Wilson se animó a contar la historia de su propia abuela en esta miniserie de apenas tres episodios. La señora Wilson acaba de enviudar cuando otra mujer le toca la puerta y le informa que ella era la verdadera esposa de su recientemente fallecido marido. A lo largo de estos tres episodios conoceremos la historia de esta mujer que tuvo que enfrentar los secretos de su marido luego de su muerte. La encontrás en DirectvGo.