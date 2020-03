1.152 Intervenciones de la Policía en la emergencia

En la jornada de la víspera se produjo un notorio incremento de las intervenciones policiales en toda la provincia de Santa Fe, en el marco del decreto nacional (DNU Nº 297/20) y provincial (Decreto Nº 2070) que establece al aislamiento social preventivo y obligatorio por la Pandemia de Coronavirus en la Argentina y en la provincia, que rige desde la hora 0.00 de ayer.De acuerdo a fuentes oficiales policiales de la provincia de Santa Fe, debido a la necesidad de controlar la No circulación de personas en la vía pública y la constatación de comercios y entidades que deben permanecer cerrados; hasta las 9.00 de la mañana de ayer se llevaron a cabo 1.152 intervenciones policiales, adelantó asimismo LA OPINION edición digital.Para tener un parámetro de comparación, desde el inicio de la emergencia por Coronavirus, hasta el 18 de marzo se habían registrado 865 intervenciones policiales en la Provincia; contra las 1.152 intervenciones que se dieron entre la hora 0.00 y las 9.00 de la jornada de ayer, en muchos casos tras denuncias formalizadas por vecinos ante incumplimientos a los decretos de aislamiento y cuarentena.Estas violaciones no ponen en riesgo solamente la salud de quien no las cumple sino que es un potencial riesgo para el resto de la comunidad debido al fácil contagio del virus Covid-19.Las intervenciones policiales estuvieron relacionadas con: el cumplimiento del aislamiento para extranjeros o nacionales procedentes de países con circulación del virus; constataciones de aislamiento en hoteles y domicilios particulares; verificaciones de avisos, entrevistas y notificación de protocolos; cortes de rutas para aislar ciudades en zonas críticas limítrofes con provincias vecinas; control de ingresos a las ciudades aisladas; custodia en traslado de personas con síntomas; comunicaciones al servicio de salud; detenciones de infractores que permanecen con arresto domiciliario, todo ello con relación a personas que fueron notificadas que deben realizar la cuarentena obligatoria.Por otra parte, se puso de relieve que "desde esta noche (por anoche) a la hora 20.00 y hasta el día siguiente (por hoy) a las 8.00, solamente estará permitidos que funcionen farmacias y estaciones de servicios, en este último caso para expender combustible a fuerzas de seguridad, y a vehículos relacionados a la salud".La misma situación debería darse mientras dure todo el lapso de la cuarentena estipulada en los decretos, es decir hasta el 31 de marzo.