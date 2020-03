Guzmán llamó a bonistas a negociar la próxima semana

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, llamó ayer a bonistas a negociar la semana próxima sobre la deuda, mientras volvió a advertir que el nivel de vencimientos es "insostenible" y no hay lugar para más "reducción del gasto" público en la Argentina."La deuda es impagable debido a la situación crítica del país, en un contexto en el cual los intereses que paga el Gobierno han crecido rápidamente", advirtió. "Tenemos un problema real y queremos resolverlo de manera ordenada", dijo Guzmán al informar los "supuestos macroeconómicos" para los próximos años.Guzmán aclaró que fueron elaborados antes de la crisis generada a causa del coronavirus, por lo que se supone que el escenario es aún peor. Advirtió así que "probablemente" las cifras de 2020 e incluso 2021 deban ser revisadas a la baja, mientras confió en que no serán modificadas las proyecciones a largo plazo.Lo hizo en una inédita presentación en inglés vía webcast, adoptada ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus. Afirmó que los indicadores muestran que el país está en una crisis macroeconómica y realizó un análisis sobre las principales variables en el último período."La Argentina está atravesando una crisis económica en la cual existe una situación social dramática, la inflación ha crecido en los últimos cuatro años y el PBI real ha caído", puntualizó.Guzmán manifestó que "el ajuste fiscal que fue pasar de un gasto público del 24% en 2015 al 18,6% en 2019, no devolvió la confianza, sino que llevó a una caída en la demanda agregada, incrementó la informalidad y la pobreza". "No queda lugar para más reducción del gasto", argumentó, y consideró que la Argentina debe "terminar con el manejo de la deuda insostenible".