Confirmaron otros 30 casos de coronavirus, que ya suman 158

BUENOS AIRES, 21 (NA).- Otros 30 casos de pacientes con coronavirus se confirmaron ayer en el país y ya suman 158 los infectados por el virus, tres de los cuales fallecieron, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Del total de casos confirmados este viernes, 9 de los pacientes son de la provincia de Buenos Aires, 9 de la Capital Federal, 4 de Córdoba, 1 de Chaco, 1 de Tierra del Fuego, 1 de Entre Ríos, 1 de San Luis, 1 de Corrientes, 2 de Neuquén, y 1 de Santiago del Estero."Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en conglomerados", precisó la cartera de Salud que encabeza Ginés González García en el reporte diario de casos.De los 30 casos, 22 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que 4 con contactos estrechos de casos confirmados y los 4 restantes se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.El total de casos confirmados en Argentina es de 158, y están distribuidos en 15 provincias: Santa Cruz, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes y Neuquén.Hasta este jueves, eran 23 las personas que habían sido dadas de altas y un total de 705 casos analizados y descartados por ser negativos en el ANLIS-Malbrán."Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", precisó la cartera de Salud que encabeza el ministro Ginés González García.En el mundo ya son 271.028 los contagiados por coronavirus, 11.271 los fallecidos y 89.874 los dados de alta.China es el país donde se originó esta enfermedad y tiene 81.156 enfermos, con 3.249 muertos, pero Italia ya lo superó en casos de decesos al registrar 4.032 sobre un total de 47.021 afectados.PODRÍA HABER 250.000CASOS ESTE AÑOEl ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo ayer que espera el pico de infectados de coronavirus para fines de abril o principios de mayo y señaló que una proyección matemática indica que podrían ser 250.000 los casos registrados este año.¿Es cierto que el escenario optimista son 250.000 infectados?, se le consultó al ministro en una entrevista en radial y el funcionario respondió: "Son modelos de simulación. Es un modelo matemático que venimos haciendo.Hasta ahí aguanta bien el sistema de salud".González García explicó que muchos de los que tienen el virus ni siquiera se dan cuenta. Y de los que sí se dan cuenta y se les comprueba la enfermedad, el 80% no necesita internación y puede sobrellevar la situación de forma en aislamiento total en su domicilio."De los que sí necesitan internación, solo el 5% puede tener una patología grave y de ese porcentaje, solo algunos, muy pocos, tienen consecuencias fatales", dijo el ministro de Salud en declaraciones radiales.En ese sentido, que el problema surge si aparecen muchos casos todos juntos por lo que lo dramático no es tanto la gravedad de la enfermedad sino la forma en que puede hacer colapsar al sistema de salud, porque además ahí las consecuencias se agudizan.González García dijo que las sociedades científicas estiman que a mediados de abril en adelante puede darse el pico: "Yo creo que a principios de mayo.Pero lo que hay que estar bien preparado para cuando venga, cuando más tarde mejor y sobre todo si es más amesetado".El funcionario insistió con que no hay mejor indicación que el aislamiento social para contener la propagación del virus y reducir al mínimo la cantidad de contagiados, por lo que solicitó a la ciudadanía que cumplan con lo establecido por el Gobierno. También indicó que están viniendo muchos argentinos de afuera por lo que más allá de los controles del Estado, evitar una epidemia generalizada también depende de la responsabilidad de ellos, que cumplan estrictamente el aislamiento.