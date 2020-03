Fernández dialogó con Georgieva por la reestructuración de la deuda

Primero el FMI estimó que Argentina deberá reducir deuda en entre US$ 55.000 y US$ 85.000 millones para que sea sostenible. Luego el presidente Fernández y el ministro Guzmán se comunicaron por teléfono con Georgieva.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una comunicación con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien le explicó en detalle las conclusiones del análisis de sostenibilidad de la deuda pública argentina de la misión técnica que visitó el país recientemente. El jefe de Estado sostuvo que se encontraron "similitudes" en las afirmaciones respecto de que la Argentina no tiene capacidad de pago en moneda extranjera por cuatro años.También coincidió con la visión de que hay que lograr sostenibilidad en los acuerdos de reestructuración de la deuda "para acabar con la angustia de la deuda y poner a la Argentina de pie".Según informó Casa Rosada, el mandatario evaluó en comunicación con Georgieva -acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán- que es "clave" poder "continuar con las conversaciones" para concretar un nuevo programa.La conversación entre ambos se dio luego de que el ministro de Economía brindara una exposición sobre la compleja situación económica argentina y llamara a bonistas a negociar la semana próxima sobre la deuda.A su vez, previo al diálogo, el organismo multilateral emitió un comunicado en el que alertó sobre la crítica situación que afronta el país por el volumen de la deuda y señaló que este cuadro se agravó por la pandemia del coronavirus.Evaluó también que la Argentina deberá recortar deuda por un monto de entre US$ 55.000 y US$ 85.000 millones en la próxima década.Tras aclarar que el informe técnico se elaboró por pedido del gobierno de Alberto Fernández, remarcó que por "el peso actual de la deuda del país será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad".El organismo que encabeza Kristalina Georgieva consideró que "cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo". Destacó también que "atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus, dado su importante impacto económico y sobre la salud pública".El Fondo abogó porque exista un "proceso colaborativo de compromiso entre Argentina y sus acreedores privados con miras a alcanzar un acuerdo que exija una alta participación de los acreedores".