Algunas industrias están en cuarentena obligatoria

La cuarentena obligatoria a partir de la escalada a nivel mundial del COVID-19 y de los estragos que está haciendo en países como Italia o España, es sin lugar a dudas una decisión acertada y que no se puede cuestionar, ya que lo que está en juego es la salud de los argentinos y nadie puede estar en contra de proteger esto.Pero más allá de esto que es cierto, el sector industrial recibe un nuevo cimbronazo en un momento en el que las cosas no estaban bien y la incertidumbre ante el contexto actual impacta muchísimo.El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Andrés Ferrero, señaló “que se presentan muchas aristas, por un lado hay que ajustarse a las normativas, a las disposiciones y siendo una cuestión tan drástica y con tan poco tiempo como para implementarla muchas empresas hacían consultas referidas a cómo cumplirla, qué pasaba con tal o cual cosa". En este sentido, manifestó que "Hay muchas empresas de Rafaela que tienen a mucha gente de viaje y que por lo tanto tenían que ver si concluían sus trabajos, si su gente podía regresar a la ciudad”.A su vez el empresario explicó que otra de las cosas que se presentaron en estas primeras horas de la cuarentena, era ver quienes estaban considerados excepciones, lo que generó muchas consultas de empresas chicas como de otras muy importantes, que necesitaban ver los pormenores para poder manejarse.Ferrero dijo que con el correr de este primer día, se comenzaron a ver mejor las cartas ya sobre la mesa para analizar cómo serán las próximas jornadas en el marco de esta cuarentena total, ya pensando a futuro.“La industria alimenticia está trabajando, puede ser que haya dificultades y los comercios que están vinculados al consumo y al abastecimiento también de igual manera, como los sectores vinculados a la salud... acá lo que hay que ver es el día después, pero el problema es que no se sabe cuando es el día después”, remarcó el presidente del CCIRR. Mientras que por el lado de la industria metalúrgica y autopartista prácticamente detuvieron a cero su producción mientras los gerentes de finanzas ya comienzan a preocuparse sobre cómo reunirán los fondos para el pago de salarios, puesto que ni siquiera los bancos están abiertos para negociar giros al descubierto.Está claro que el panorama es preocupante tanto desde lo sanitario que hoy es lo urgente como desde lo productivo que requerirá de oxígeno para recuperarse. La gran pregunta que hoy no tiene respuesta, es sí el 31 de marzo será la culminación de estas restricciones extremas o como dicen muchos esto deberá extenderse en función de la pandemia.VOLKSWAGENLa automotriz Volkswagen Argentina anunció ayer la suspensión de sus actividades de producción para sus centros industriales de Córdoba y General Pacheco, hasta el 31 de marzo inclusive.La decisión se tomó "en cumplimiento de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional" de aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país por el coronavirus."Esta medida tiene como objetivo preservar la salud de sus empleados y familiares debido al avance de COVID-19", señaló la empresa, en un comunicado.Y añadió que "se seguirá el avance de la situación de cerca para continuar tomando las medidas necesarias con foco en la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad". El personal administrativo continuará con sus tareas mediante la modalidad de trabajo remoto.