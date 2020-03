El tributo a Amadeo

Vaya a saber uno por qué circunstancias del destino logramos el contacto con el nieto. La intención era encontrarnos con ese ídolo de los tres palos. Y fuimos avanzando en el trámite. El joven nos acercó a la comunicación familiar.Entonces fue esa voz cargada de pasión y energía la que nos dio la bienvenida telefónica diciéndonos: "-¡De Rafaela! ¡Mi papá nació en Rafaela! Y siempre me hablaba de esa ciudad". Lo que nos sorprendió gratamente, porque desconocíamos ese dato.Siguieron los encuentros mediante la distancia oral. Algunas veces algún familiar muy cercano también se interesó por nuestra inquietud con el gran guardavallas. Se fueron sucediendo los meses, y no era sencillo encontrar el momento para conversar personalmente. Alguna reticencia, compromisos familiares o de otra índole. La sugerencia de vernos en algún partido en cancha de River. O concretarla por teléfono, algo que nunca sucedió por falta de propia decisión del entrevistador. Siempre apelando a ese encuentro cara a cara.Pero había superado los noventa junios ya. Y un día supimos que había tenido algunos percances con su salud. No nos animamos a llamar. Uno piensa que de esa manera las cosas perduran de las mejores formas. Ingenuidad humana, quién lo puede asegurar. Pero soslayando un desenlace tal vez lógico, hoy nos sentamos a escribir lo que hasta ahora no había podido ser.Esas charlas telefónicas con el inigualable Amadeo Carrizo fueron como una entrevista publicada a un conocido de toda la vida. El mismo cuyo padre, nacido en Rafaela, se fue a Rufino con su poca edad donde nació este hombre atlético que supo vivir sus años hasta que un referí celestial le autorizó salir y descansar en el banco.Eso sí, la partida de nacimiento de su padre tan insistentemente requerida por él, que pudimos conseguirle por gentileza de una eficiente funcionaria, hace tiempo que ocupa un lugar en su archivo familiar. Porque, andá a hablarle de atajadas a este prócer, si nos detuvo hasta una entrevista por el aire. Y nosotros que pensábamos ganarle de colgadita. Justo a él, que no tuvo edad para los recuerdos…ilustramos este recuerdo con la imagen de la partida de nacimiento de Manuel, el padre de Amadeo, hijo de Aniceto Carrizo y Flora Ocampo, nacido en 1900 en Rafaela, según testimonio firmado por Gabriel Maggi.