Fiscales: "trabajo remoto" en toda la provincia

“El trabajo remoto que se inició hoy (por ayer) en todas las dependencias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) funciona muy bien y sin inconvenientes. De acuerdo a los informes reportados por nuestros técnicos, la comunicación y el vínculo son óptimos y no hubo inconvenientes en la performance de los sistemas”, destacó el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini.

"Desde las primeras horas de la mañana de hoy (por ayer), empleados, funcionarios y fiscales vienen accediendo con absoluta normalidad –desde sus casas– a los sistemas que utilizan diariamente en sus puestos de trabajo y que son necesarios para desarrollar sus tareas”, agregó.

Baclini también valoró que “en horas del mediodía de ayer (por el jueves) dispusimos el trabajo remoto para todas las dependencias del MPA en la provincia –salvo para los integrantes de la institución afectados a las guardias imprescindibles de servicios esenciales indispensables”. En tal sentido, hizo hincapié en que “el correcto funcionamiento de todos los sistemas es consecuencia de la previsión y la planificación previa”.

El Fiscal General concluyó: “entendemos que fue un acierto institucional como una forma de contribuir a las medidas preventivas que el presidente de la Nación dispuso luego en horas de la noche, pero también para proteger a nuestros trabajadores y para garantizar el servicio de justicia”.



RESOLUCIÓN

Y CIRCULARES

El documento en el que el Fiscal General estableció la modalidad de trabajo remoto es la resolución número 88, firmada el jueves 19 de marzo en horas del mediodía, entró en vigencia ese mismo día y se extiende hasta “el martes 31 de marzo del corriente año, o hasta que la situación de salud pública imponga el mantenimiento de medidas de similar naturaleza conforme lo dispuesto por la autoridad de aplicación”.

En su artículo 1, establece que todos los integrantes del MPA están eximidos de la obligación de concurrir al lugar en el que prestan servicios, no obstante aclara que la medida se cumplirá en tanto el personal eximido no esté afectado a las guardias imprescindibles de servicios esenciales indispensables que por la distribución de trabajo dispuesta por el propio Fiscal General y/o por los Fiscales Regionales le pudiera corresponder.

“Todos los agentes, empleados, funcionarios, contratados, personal en comisión de servicios y demás integrantes del MPA que presten servicios desde su domicilio mantienen las obligaciones laborales en su totalidad y deberán prestar las tareas a distancia”, indica la resolución.

En relación al personal que preste servicios en dependencias del MPA, la resolución establece que “deberá respetar estrictamente las pautas de prevención de la transmisión del virus ‘coronavirus’ (Covid-19)” y también ordena que los servicios esenciales “no podrán disponerse a cargo de quienes se encuentren dentro de los grupos de riesgo”.

“La atención al público se mantiene con las restricciones impuestas”, reitera el artículo 6 y agrega que “las víctimas, testigos y auxiliares serán contactados telefónicamente o por medios electrónicos”.

Además de la resolución número 88, el Fiscal General emitió cuatro circulares en las que fue disponiendo distintas medidas preventivas y acciones específicas para el personal de la institución.



SISTEMAS

En relación a las tareas técnicas realizadas, el director de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General, Marcelo Re, explicó que “integramos en el portal del empleado y en el servicio de correo del MPA un acceso seguro a la red privada a través de una conexión que se puede establecer en el navegador de cada usuario en su casa”.

También detalló que “esto nos permitió que todos los empleados del MPA puedan acceder a los sistemas que utilizan todos los días y que son accesibles sólo desde la intranet” y puso como ejemplo “la posibilidad que ahora se le brinda a los empleados autorizados y a los fiscales de acceder –desde sus computadoras en sus domicilios– al sistema de legajos de causas”.

Por último, Re sostuvo que “también estamos brindando atención personalizada y respuesta inmediata a todos los integrantes del MPA en toda la provincia que pudieran tener alguna dificultad particular”.