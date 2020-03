Opciones para ver en TV

El Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus que afecta al planeta. Y está claro que no hay actividad deportiva ni disciplinas que estén compitiendo actualmente. Nada.Por esta razón, la programación de la TV por cable busca opciones de su archivo para entretener a los televidentes.Una de las opciones más seductoras es la anunciada por TyC Sports, que emitirá su especial “Diez horas de Diego Armando Maradona”, este sábado desde las 13.Hoy mismo, desde las 9 de la mañana, Fox Sports emitirá un programa especial de Boca campeón de la Superliga 2019/20, que repasa toda la campaña del "Xeneize". Otra alternativa para esta jornada la ofrece DeporTV, que desde el medio día pasará, de manera completa, el partido entre Argentina e Inglaterra de la Copa del Mundo de México 1986, que consagraría a Maradona. Luego, emitirán Argentina-Bélgica, por semifinales de ese torneo, y más tarde la final ante Alemania, todo en formato “maratón”.El sábado, además, ESPN+ emitirá, desde las 22, un documental sobre el ex basquetbolista de la NBA, Dwayne Wade.Mañana, en tanto, TyC Sports dará una maratón de los mejores goles de 2019, en un programa especial que arrancará a las 15. DeporTV, por su lado, pasará desde las 16 un partidazo completo: Argentina vs. Brasil en el Mundial de Italia.Además, Fox Sports emitirá un especial de Argentina campeón del mundo en México 1986, a las 17.