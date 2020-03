¿Vuelve al "Pincha"?

José "Principito" Sosa, actual futbolista de Trabzonspor de Turquía, analizó la situación del fútbol en Turquía y dejó la puerta abierta para volver a Estudiante de La Plata a mitad de años. "Hasta hoy no se sabía si el fútbol se iba a parar en Turquía. Hasta el momento no hay señales de alerta máxima y la vida sigue normal. Por suerte acá no hay muchos infectados de coronavirus. Por lo pronto nosotros tenemos que volver a entrenar el martes, pero no sabemos cuando vamos a volver a jugar. Algunos muchachos querían parar, pero los turcos son muy nacionalistas y seguimos jugando hasta el fin de semana pasado sin gente en las tribunas", sostuvo el ex Bayern Munich, en diálogo con Radio Continental.Por su parte, el Principito analizó su presente profesional y dejó en claro que tiene chances de volver a Estudiantes a mitad de año: "Termino mi contrato ahora en junio, no sé qué va a pasar si se suspende la Liga. Estoy siempre en contacto con la banda de Estudiantes, tenemos una relación muy buena", manifestó el volante de 34 años. ¿Llegará al Pincha como lo hicieron Javier Mascherano y Marcos Rojo?