Russo dijo que salir campeón en Boca "es tácito, flota en el aire"

BUENOS AIRES, 21 (NA) -- El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, afirmó que en el "xeneize" el hecho de salir campeón de cualquier torneo "es tácito, flota en el aire" y reivindicó la forma en que trabaja en el club en esta nueva etapa que ya le dio el título de campeón de la Superliga."Acá no decimos que hay que ser campeones porque eso es tácito y flota en el aire", expresó Russo en declaraciones a Radio del Plata desde su casa, donde cumple la cuarentena dispuesta por el Gobierno por la pandemia de coronavirus.Russo indicó que desde que llegó a Boca y consiguió el título de la Superliga hicieron "todo muy rápido y con simpleza", y explicó que el trabajo que hacen en el club de la Ribera es "de forma natural"."La persona que me abre la puerta me dice: Hola, Miguel. Buen día, hay que ganar la Copa . Boca es así. Si no sabés cómo es apenas llegás, va a ser muy difícil que lo puedas sobrellevar", indicó Russo sobre lo que significa estar en el club auriazul.En cuanto a la relación que tiene con el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme -a quien dirigió en su anterior paso como entrenador- Russo dijo que "casi nadie sabía que Román me había ido a buscar para ser el entrenador. Ahora que es dirigente, hablo de fútbol con él como cuando era jugador porque para mi es lo mismo".Russo dijo que en Boca todos los protagonistas que toman decisiones en el club "cuando hablamos lo hacemos de todo y somos francos"."Lo que hagamos internamente en Boca tiene que ser privado por más que cueste. Buscamos que los jugadores trabajen de la mejor manera posible. En Boca tener reserva de las cosas es tener calma, y la calma es algo que necesitas día a día. Hay que saber elegir los tiempos y los momentos, todos nos podemos equivocar. Partiendo de ahí sí buscamos que los jugadores tengan el espacio natural para trabajar sin cosas que no molesten y tener tranquilidad para poder reírnos de lo que hacemos", añadió.