Perotti: "esto no es una solicitud, es una obligación y actuaremos en consecuencia"

En conferencia de prensa, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo este viernes que la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo hasta el 31 de marzo, tal como establece el DNU firmado por el Presidente de la nación este jueves 19 de marzo, y ratificado por el Ejecutivo provincial con el Decreto 270/20. Estos decretos firmados "no son una solicitud, son una obligación", indicó Perotti y remarcó: "y actuaremos en consecuencia, la responsabilidad social amerita que actuemos con la mayor severidad del caso. La comunicación va a ser de vital importancia para el cumplimiento de las normas".

En este sentido, el gobernador destacó que "la gran parte de la población tiene compromiso y ha asumido responsablemente la actitud de cuidado. Hay gente que no lo ha hecho", señaló el mandatario y agregó que la medida de la cuarentena obligatoria va "en la dirección de buscar a la persona que está en situaciones críticas y no en perseguir irresponsables que ponen en riesgo su salud y la de la población".

En cuanto al impacto en la actividad económica que tendrán estas medidas, el gobernador sostuvo que "el eje central está puesto en la salud, en el cuidado de las vidas, pero hay una instancia colateral que es el desenvolvimiento de la actividad económica, y uno de ellos es el cuentapropista. Es allí donde las instancias de cooperación con la Nación determinarán medidas adecuadas para ese sector", declaró Perotti, y prosiguió: "Tomamos la medida que está a nuestro alcance con un refuerzo a la Tarjeta de Ciudadanía, y otras medidas requieren coordinación y esfuerzo nacional".

En la provincia, el proyecto de ley de "Necesidad Pública no tiene incorporada la dimensión de lo que estamos hablando frente a esta pandemia. Estamos en una situación inédita, porque aquí no solamente va a haber mayores erogaciones sino una caída de los recursos, de la coparticipación nacional por la caída de la economía en su conjunto y caída de los recursos propios", sostuvo Perotti, y agregó: "Hubo un gesto de alto valor en la política nacional, todas las fuerzas políticas reuniéndose con el Presidente, poniéndose a disposición y ofreciendo su colaboración, es un grado de comprensión del difícil momento que se tiene que atravesar. El deseo es que todas las fuerzas políticas en la provincia actúen en la misma dirección y en la misma consecuencia. La ciudadanía lo necesita”.



CASOS Y CONVOCATORIA

A PERSONAL DE SALUD

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, brindó el parte epidemiológico de Santa Fe: "Del total de 80 casos que se han enviado al Instituto Malbrán para su estudio, 45 casos han sido descartados, dos confirmados (ayer se confirmó el segundo caso en Rosario, actualmente internado en el Hospital Carrasco), y 33 casos en estudio en el Malbrán", indicó. En cuanto a la convocatoria abierta para personal de salud, el funcionario destacó que se “han ofrecido más de mil profesionales tanto médicos como enfermeros, lo que muestra el grado de compromiso y nuestro agradecimiento por la voluntad y solidaridad en este momento tan difícil”.



REFUERZO TARJETA

DE CIUDADANÍA

Acerca del refuerzo a la Tarjeta de Ciudadanía provincial, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, detalló: "Hemos decidido otorgar un refuerzo alimentario y trabajar fuertemente en articulación para que cada familia de los sectores de los barrios más vulnerables puedan contar con un kit de limpieza tanto para aseo personal como para la limpieza de la vivienda". "En cuanto al refuerzo alimentario, es para todas las familias que tengan la Tarjeta Ciudadana que es provincial", indicó, y describió que será un refuerzo por única vez de: "1000 pesos, para todas aquellas familias que tengan hijos de 0 a 6 años que no tengan la Tarjeta Alimentar nacional, para las familias que tengan personas celíacas, para los niños, para las familias que tengan niños de 7 a 12 años y para los adultos mayores a partir de los 65 años". En cuanto a la entrega de kit de limpieza, Capitani remarcó que se llevará adelante "a través de personal del Ministerio de Desarrollo Social y le pedimos a la gente que no salga para retirar esto, que le vamos a estar avisando en cada una de las casas para retirarlo, sin necesidad de aglomeraciones".



FUNCIONAMIENTO DEL 0800

El gobernador Omar Perotti destacó la actividad del 0800 555 6768, para las denuncias por incumplimiento de cuarentena: "Un dato importante de cómo se esperaba una medida de estas características, la tenemos en el nivel de actividad del 0800 denuncias, que después de la medianoche bajó enormemente su nivel de actividad y de consultas en el día de hoy", indicó, y agregó: "Ojalá tengamos el mejor comportamiento y, fundamentalmente, en aquellas instancias que se plantean como críticas para la excepción".