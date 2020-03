Castellano: “apelo a la responsabilidad de todas las rafaelinas y todos los rafaelinos"

En las instalaciones de la Jefatura de Policía, el intendente Luis Castellano brindó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre las medidas definidas junto al Comando Unificado que permitirán ayudar a afrontar la emergencia sanitaria dentro de los límites de nuestra ciudad.

De la misma formaron parte, el jefe de la Unidad Regional V de Policía, director de Policía Hernán Ferrero, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero y la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti.

Durante la conferencia emitida para todos los medios a través de la página de Facebook oficial de la Municipalidad de Rafaela el Intendente dijo que “las medidas que hemos tomado a nivel local adhieren al Decreto nacional y provincial, son antipáticas, duras, y las vamos a hacer cumplir con la mayor responsabilidad posible”.

El titular del Ejecutivo avanzó diciendo que “vamos a agregar a la suspensión del transporte público el tránsito de taxis y remises, excepto cuando estos últimos deban trasportar a un paciente en tratamiento, trasladar medicamentos o elementos de salud pública en calidad de emergencia".

Tampoco podrán transitar por la ciudad los servicios de contenedores ni ningún transporte que no lleve servicios esenciales”.

Al respecto, Castellano remarcó que el área Protección Vial no va a realizar acompañamiento a transportes de servicios que no sean esenciales; “salvo que sean servicios de salud, de alimentación o cualquier otro considerado esencial”. De hecho, se coordinará con el Comando Unificado para que ese tipo de camiones o cualquier otro medio de transporte “sean detenidos”.

Por otra parte, manifestó que “no vamos a autorizar fiestas privadas, y seremos muy estrictos con los controles en cuanto nos enteremos de aglomeramientos de gente en casas particulares, casaquintas u otros espacios privados porque son focos de contagio”.

Finalmente, “a partir de hoy, todas las actividades se suspenderán desde las 00:00 hasta las 08:00 horas”, por lo tanto, durante ese lapso, no podrá abrir ningún comercio, excepto farmacias, delivery de medicamentos o venta de combustibles.



SOLIDARIDAD

En otra parte de la conferencia, Luis Castellano mencionó que “los rafaelinos y las rafaelinas necesitamos curarnos entre todos porque las acciones que decidimos junto al Comando Unificado son todas importantes, pero no van a alcanzar”.

Asimismo señaló que “el único ejército que puede combatir el virus es el ejército de la solidaridad con el Estado conduciendo y liderando pero apelando a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es la única manera de combatir a este enemigo invisible que es el coronavirus”.

El mandatario local destacó la predisposición y el apoyo de las fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; del equipo municipal, “fundamentalmente del equipo de salud coordinando acciones públicas y privadas”, así como también “el aval” del Concejo Municipal que se sumaron para la toma de decisiones.

El Intendente remarcó que “ya hemos tenido varias reuniones coordinando acciones de salud con los efectores privados para lograr que el sistema funcione de la mejor manera posible”. “Debemos seguir en la fase de contención y evitar que la curva de infectados crezca de tal manera que no desborde nuestro sistema de salud”, mencionó.



CONTROLES

En cuanto a los controles que se venían realizando de manera conjunta con las fuerzas de seguridad en los accesos a la ciudad, Luis Castellano manifestó que se intensificarán y “aquella persona que circulando desee ingresar a la ciudad y no lo haga bajo ninguna de las posibilidades contempladas en el Decreto nacional tendrá que dar la vuelta e irse y, si es de Rafaela, la acompañaremos hasta la casa y tendrá que sumarse a la cuarentena”.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

De esta manera, el Municipio, junto a los miembros del Comando Unificado, está activo y alerta para hacer frente a la pandemia, pero nada es más importante hoy que cumplir con la cuarentena dispuesta por el Presidente. Estar aislados es lo único que puede hacer que el virus no circule y que de ese modo no tengamos una avalancha de casos que compliquen el sistema de salud, tal como vemos está pasando en España o Italia. Todos y todas deben cumplir con la responsabilidad de aislarse. Esa es la manera de cuidarnos: quedarnos en casa; no es inocuo caminar por la ciclovía, o hacer uso de los espacios públicos como gimnasios. Solo salgan de sus casas si es inevitable y para hacer únicamente aquello que está permitido: comprar comida, alimentos y artículos de higiene.

El Intendente rescató el enorme compromiso y esfuerzo en cabeza del jefe Hernán Ferrero. Las fuerzas de seguridad están comprometidas con el objetivo de cuidar a los rafaelinos y a todos los argentinos en general, restringiendo la circulación al máximo.

Por supuesto que hay excepciones, pero que quede claro que son eso, excepciones, las cuales deberán estar debidamente justificadas. No hay lugar para avivadas ni para poner lo personal por delante de lo que hoy más importa: la salud pública.

Luis Castellano dijo: “Quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos. Cuidarnos es cuidar al otro. Sólo si todos cumplimos con nuestra parte podremos salir más rápido y sin tantos daños de esta difícil situación”. “Sepan que con mi equipo estamos dedicados a tiempo completo para hacer frente a esta emergencia sin precedentes. Pueden contar con nosotros. Y nosotros contamos con ustedes, con su compromiso y solidaridad. Necesitamos de todos para salir adelante”, finalizó el Intendente.