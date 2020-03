Sugerencias de famosos para vivir la cuarentena de la mejor manera

Mariana Brey, Muscari, Alfano y más celebridades, acercando sus consejos para enfrentar la cuarentena sin perder el buen humor ni la energía.En tiempos donde la mejor manera -la única- de enfrentar esta pandemia que azota al mundo es quedarse cada uno en su casa, es indispensable ponerse la camiseta de la solidaridad. Sin llegar al fundamentalismo ni mucho menos ser extremista para no generar miedos innecesarios, es preciso recalcar la importancia de no salir a la calle y exponerse, salvo en casos absolutamente imprescindibles.Ahora bien, como esto recién comienza, la primordial pasa por encontrar la receta justa para quedarse aislado y no caer en el aburrimiento y la rutina, lugares en los que, indefectiblemente, tenderemos a ir. Puede pasar que los primeros días sirvan para descansar, para jugar con los chicos –quienes son padres-, pero después las actividades agotarán. ¿Cómo hacer para que el embudo de actividades no nos lleve ahí? Habrá que recurrir al ingenio.En ese sentido, Teleshow se comunicó con varios famosos para que brinden una serie de consejos útiles y entretenidos. La iniciativa surgió a raíz de las ganas de llevar tranquilidad. Hay de todo y para todos los gustos. Seguramente con más de uno de ellos te vas a sentir identificado, y terminarás poniendo en práctica muchos tips.El primero en prenderse fue Sergio Gonal. Fiel a su estilo, aportó su cuota de humor tan característica, para sacarle dramatismo a la cuestión. Sergio, ¿qué haces en época de cuarentena? “Bueno, me quedo en mi casa”. Una respuesta obvia… como obvia es la razón para que no salgas de tu hogar y respetes la iniciativa. ¡Quedate en casa!José María Muscari aprovechó para dar un consejo más que útil. Fue más allá e incentivó a que tomaran ese libro que, por una cosa o por otra, quedó tirado por ahí, llenándose de polvo. “Yo en mi tiempo libre estoy viendo mucha serie, estoy leyendo mucho. Les recomiendo que busquen en sus bibliotecas o en sus estantes, donde tengan libros, y se fijen cuál es el libro que estaba pendiente por ser leído. Este es el momento”, aseguró el director.Las recomendaciones van de una punta a la otra. Hay de toda clase, como para que nadie se quede afuera de las recomendaciones. Miriam Lanzoni también aportó su granito de arena: “Lo que también está bueno para aprovechar este tiempo -anunció la actriz-, optimizar este tiempo que tenemos en casa… en mi caso se me está dando mucho por cocinar”.La diva Graciela Alfano pidió prevención, tomar consciencia. “Si ustedes se quedan en casa, realmente ejercitan la solidaridad. Quedarte en casa ya te convierte en un héroe, porque estás haciendo un sacrificio en favor de todos los demás". Bien dicho.Por otro lado, Carna reflexionó y, entre los consejos, advirtió que en todas las casas hay algo para hacer. En tiempo donde no es posible llamar al profesional indicado, no está de más aprovechar la oportunidad para pintar uno mismo o arreglar ese estante que se está cayendo, la canilla que gotea, y hasta cortar el césped, los que tienen patio. ¿No sabés cómo hacerlos? Aprovecha los tutoriales que aparecen en Internet y que tienen todo lo necesario para ayudarte, como bien explicó el conductor.La periodista Mariana Brey fue otra de las tantas voces que se sumó a este desafío. Ella encontró en el yoga una manera de vivir y despejarse del entorno. Por supuesto, en este momento que atravesamos, lleva adelante sus clases en la tranquilidad de su hogar. Es una rutina que realiza todos los días, y ni siquiera abandona en cuarentena. Mariana saca la colchoneta y se dispone a realizar su actividad favorita.Y vos, ¿qué estás esperando? Porque hay mucho para hacer. Empezando por casa.