Plataformas gratis en la cuarentena

La pandemia del coronavirus está obligando a los argentinos, como a los habitantes de muchos otros países del mundo, a permanecer en aislamiento en sus hogares. Y esto los invita a mirar gran cantidad de series y películas como una manera de pasar el tiempo. Ante esta circunstancia, las plataformas que suelen utilizarse pueden resultar aburridas y repetitivas en sus opciones. Y por eso es interesante tener la posibilidad de probar con opciones de aplicaciones que permitan ver nuevos contenidos, sin tener que pagar de más, al menos, por un tiempo determinado.En ese sentido, diversas plataformas de streaming, algunas señales de cable y sistemas on demand se han puesto en sintonía con la cuarentena y decidieron otorgar beneficios para todos los ciudadanos.La señal Directv, por ejemplo, resolvió que a partir del miércoles 18, se abrieran sin costo adicional y de manera gradual hasta 91 canales de diversos géneros. De este modo, en Argentina, los usuarios sumarán a su programación hasta 55 canales comunes y 36 canales HD. Entre ellos figuran los canales Europa Europa, Antena 3 -donde se pueden ver muchas series españolas-,TNT Series, AXN HD, Atres Series, ESPN3, BBC y CNN internacional entre otros.También existe la posibilidad de acceder a plataformas en forma gratuita por un tiempo limitado. Este es el caso de Movistar Play, que permite tener la aplicación gratis durante 3 meses y, a su vez, brinda acceso a contenidos originales de Amazon Prime Video.Series como Hunters, con Al Pacino, o The Boys, son algunas de muchas opciones que se pueden encontrar en Amazon. En Movistar Play resulta imperdible Vida Perfecta, una serie sobre tres amigas que tiene un planteo muy interesante sobre las mujeres en esta época, o Vergüenza, la comedia española llena situaciones embarazosas de un matrimonio que no tiene filtro y cuenta con la hija de Héctor Alterio, Malena, como protagonista.Por su parte, la plataforma argentina Qubit ofrece una una suscripción gratuita por 30 días y cuenta en su catálogo con más de 1000 títulos. La mayoría de sus opciones son clásicos de Hollywood como, por ejemplo, La princesa que quería vivir, o films clásicos de Alfred Hitchcock como Los pájaros, que permiten descubrir un cine diferente que no se encuentra disponible en otras plataformas.Está claro que para muchos puede resultar difícil quedarse en casa tantos días, máxime con miembros tan diversos dentro del grupo familiar. Y por eso es bueno poder contar con varias opciones. La plataforma AcornTV ofrece lo mejor de la televisión británica por 7 días. Es una app que invita a maratonear series que no figuran en otros lados, como Patrick Melrose, con Benedict Cumberbatch, y la serie Girlfriends, sobre 3 amigas de toda la vida. Ambas son series cortas que pueden verse en el lapso de gratuidad de la plataforma.Los clientes de Cablevisión, Flow y HD, en tanto, podrán tener acceso a las siete señales de FOX que reúne a series como This is Us, Homeland o The Walking Dead. A su vez, informaron desde Telecom que en los próximos días “los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV)”. Con esta opción podrán acceder a la televisión en vivo y a las 13 mil horas de contenido a demanda, que incluye series,películas, documentales, recitales, torneos de Esports entre otros.