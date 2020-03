El Museo Juan Manuel Fangio es una parada obligada en Balcarce

Antes de invitarlos a recorrer el Museo Juan Manuel Fangio, nos debemos ubicar en la ciudad donde se encuentra. La misma que vio nacer al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y en la que descansan sus restos.Fundado el 22 de junio de 1876 por un grupo de vecinos, liderados por José de la Cuadra y José Andrés Chaves, el poblado se identificó en esa fecha con el nombre de San José de Balcarce.Debieron transcurrir más de 73 años para que sea declarada ciudad, el 15 de septiembre de 1949. Según el último censo realizado en todo el país, en el año 2010, tenía poco menos de 45.000 habitantes.Balcarce es cabecera del partido bonaerense del mismo nombre y se la conoce por ser una zona agrícola-ganadera y líder en el mercado de producción de papas.Por sus desniveles en el terreno presenta varios cerros y al pie de uno de ellos, la sierra La Barrosa, se construyó el autódromo "Juan Manuel Fangio", que fue inaugurado en el año 1972, y que no recibe a las categorías nacionales desde el trágico accidente de Guido Falaschi, en una competencia de TC, disputada el 13 de noviembre de 2011.Su ciudadano más ilustre fue Juan Manuel Fangio, nacido el 24 de junio de 1911 y reconocido en el mundo entero como uno de los más grandes pilotos de la historia.Cinco veces campeón del mundo, el "Chueco" falleció el 17 de julio de 1995 en la Capital Federal, siendo trasladados sus restos al panteón familiar, en el que descansan, en el Cementerio Municipal de Balcarce.Tuve el privilegio de visitar el Museo Juan Manuel Fangio, aprovechando un período vacacional en familia.Estábamos alojados en la ciudad de Mar del Plata y en ese mismo viaje, se habilitó en La Feliz una muestra itinerante de Diego Armando Maradona, que también reclamó nuestra atención.No fue una tarea sencilla convencer a las tres mujeres del grupo -esposa y dos hijas- para que me acompañen hasta Balcarce, pero el tiempo no era el mejor para disfrutar de la playa y hacia esa ciudad partimos.Por la RN 226 y en un traslado que nos demandó aproximadamente una hora para cubrir los poco más de 70 kilómetros, llegamos a la meta. De mi parte, festejando como si hubiese conseguido el triunfo más importante.Estacionamos frente a la plaza, ingresamos a la planta baja del edificio, donde funcionaron la Municipalidad y el Concejo Deliberante.Mi sensación no la puedo explicar hoy, a la distancia. Ingresar a ese verdadero santuario del automovilismo, fue como sentirme bien cerca de la gloria.En la planta baja, el merchandising invitaba a llevarse un recuerdo. O varios, como los que, en definitiva, terminé comprando de manera casi compulsiva. Los que me conocen saben de mi debilidad en esos menesteres. Claro, por si usted tiene alguna duda, le comento que aún los conservo. Son tesoros muy preciados y ocupan lugares importantes en mi colección.Después de impactarnos con la presencia de Mercedes en el ingreso y cuando ya todos admirábamos cada una de las piezas con la misma atención, era el momento de iniciar el escalamiento por las escaleras en forma de caracol, que habrían de conducirnos hasta el octavo nivel.Entre tantos autos emblemáticos y fotos que se multiplicaban a cada paso, nos fuimos incorporando, naturalmente, a una historia que resume varias décadas en un solo lugar.Desde la primera máquina que condujo el quíntuple, pasando por las que le dieron sus dos campeonatos en los albores del Turismo Carretera. hasta llegar a las prestigiosa marcas que lo vieron coronarse en la Fórmula 1, se nos cruzaron otras verdaderas joyas mecánicas, aportadas al Museo, considerado uno de los más importantes del planeta en su rubro -en línea con su inspirador- y el más grande dedicado a un piloto.La historia recuerda que el 26 de octubre de 1979 se crea la Comisión Pro-Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, por resolución de la Municipalidad de Balcarce.El lugar elegido para su emplazamiento, es la antigua sede del municipio y del Concejo Deliberante, un amplio edificio construido en el año 1906 y ubicado estratégicamente en el casco urbano.Los primeros aportes fueron realizados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -un 18% de lo presupuestado- y por el propio Juan Manuel Fangio.Se fueron sumando colaboraciones espontáneas hasta culminar la obra, que superó todas las expectativas y que sorprendió al mundo entero cuando se inauguró, el 22 de noviembre de 1986, con el nombre de Centro Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio.Aquel joven de piernas chuecas -de ahí su apodo- se destacó como futbolista en el Club Rivadavia y por sus condiciones jugando como insider derecho, fue convocado para integrar en varias ocasiones el seleccionado de la Liga Balcarceña.Pero su vocación por la mecánica fue más fuerte. Su primera actividad laboral fue en un taller de su pueblo y desde aquella primera experiencia con manos engrasadas y motores susurrándole a los oídos, los "fierros" comenzaron a formar parte de una vida que cambiaría definitivamente su futuro.A una edad donde hoy los pilotos ya compiten desde hace un buen tiempo en la mismísima Fórmula 1, debutó en una competencia zonal disputada en Benito Juárez, con un Ford A 1929.Ya había cumplido 25 años cuando aquel 25 de octubre de 1936 y escudándose en el seudónimo "Rivadavia", por el nombre de su club de fútbol, tuvo que abandonar por con una biela fundida mientras ocupaba el tercer lugar.Fue una presentación "agridulce", como siempre lo reconoció el protagonista, porque no les sobraba un peso y debían reparar el motor averiado.Fangio siguió compitiendo en categorías regionales durante varios años, para ganarse el respeto de sus rivales y la admiración de quienes lo acompañaban en su incipiente campaña.El "Chueco" de Balcarce, luego de hacer las escalas lógicas, creció hasta llegar al automovilismo nacional, en el que festejó su primer campeonato en el año 1940 en el Turismo Carretera, para repetir en la temporada siguiente.Fangio, con un Chevrolet Master, sucedió al legendario Angel Lo Valvo, que le había dado el título a Ford en 1939, en una lucha de marcas que mantiene su vigencia en el actual TC.Sus duelos con Oscar Gálvez fueron épicos y dividían las simpatías, a tal punto que eran comparables en aquel tiempo con los clásicos que protagonizaban Boca y River.Pero las mejores páginas en el historial de Fangio se escribirían a partir del año 1949, cuando viajó por primera vez a Europa, compitiendo por invitación con los pilotos más importantes del Viejo Mundo.Fue el prólogo de su desembarco mundialista, en 1950, cuando se disputó el primer campeonato de Fórmula 1 con la consagración del italiano Giseppe Farina.El piloto balcarceño fue subcampeón esa temporada, ganando el preciado Gran Premio de Mónaco, en las calles del Principado, para conseguir otros cinco triunfos en un año espectacular, con una Maserati.Tuvo su revancha en 1951, cuando festejó el primero de sus cinco títulos, en esa ocasión con un Alfa Romeo y luego de imponerse en tres carreras.Su estrella pareció apagarse cuando intentaba revalidar su condición de número 1 al sufrir un terrible accidente el 8 de junio de 1952 en la curva de Lesmo, en el mítico circuito italiano de Monza.Muchos se apresuraron a señalar que el "Chueco" ya no sería el mismo, pero él desmintió a todos los agoreros cuando regresó, también con Maserati, para ganar, luego de tres segundos puestos, el 13 de septiembre de 1953, justamente en Monza.Fangio estaba de vuelta y ese año consiguió su segundo subcampeonato, el último como escolta, en esa oportunidad de otro italiano, Alberto Farina, porque después lograría otros cuatro campeonatos en fila.Conduciendo la siempre rendidora Maserati 250F, el balcarceño triunfa en los Grandes Premios de Argentina y Bélgica, antes de firmar con Mercedes al promediar la temporada 1954.Las victorias se suceden con la "Flecha de Plata" y ese año celebra su segunda corona al mando del modelo W196, uno de los más exitosos en el brillante historial de la marca alemana de Stuttgart.Luego de ganar cuatro Grandes Premio, en 1955 alcanza su tercer campeonato, otra vez con Mercedes Benz, que en una decisión sorprendente, se retira ese año, cuando era poco menos que imbatible en la Fórmula 1.Fangio, requerido por todas las marcas, se inclina por Ferrari, ganando otra vez cuatro Grandes Premio, todos con el modelo Lancia Ferrari D50, para sumar con autoridad su cuarto título.Sin embargo, su relación con la casa de Maranello se interrumpe y vuelve a su primer amor, para correr en 1957 con una Maserati 250F, que lleva al triunfo cuatro veces, antes de obtener su quinto y último campeonato.Ese año, Fangio se impone en una carrera que hoy se sigue recordando como una de las más impresionantes de la historia por su espectacular remontada, nada menos que en el endiablado circuito de Nürburgring, escenario de un inolvidable Gran Premio de Alemania.El domingo 4 de agosto, el piloto balcarceño, cuando ya sentía cercano su retiro, a los 46 años, mejorando el récord de vuelta en cada uno de sus pasos frente al control, termina batiendo en un final de película a las Ferrari de Peter Collins y Mike Hawthorn.Fue su mejor carrera y su victoria más memorable, entre las veinticuatro que logró en la Fórmula 1, al cabo de sus 52 Grandes Premios.El 3 de febrero de 1958 celebra su último triunfo ante su público, en el Gran Premio argentino, disputado en el autódromo de Buenos Aires y poco más tarde, el 6 de junio, se retira en el circuito francés de Reims.