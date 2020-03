Original propuesta de Claudio Tolcachir para ver teatro gratis y desde casa

“La idea es poder seguir relacionándonos con el público, que no se corte el lazo, la colaboración, el interés, la comunicación”, dice Claudio Tolcachir que ante la crisis sanitaria que obliga a mantener Timbre 4 cerrado abre las puertas en forma virtual y propone grandes propuestas de teatro gratis para este fin de semana.“Surgió la idea de compartir tres obras que son muy importantes para nosotros, tienen que ver con nuestra historia y queremos compartirlas con el público”.El objetivo de poner un horario y no solo el link a disposición busca recrear esa conexión tan especial que se genera en el vínculo teatral: “Yo voy a transmitir en vivo por Instagram, Facebook, Twitter, voy a recibir a la gente y les voy a contar de qué va la obra, qué historia tuvo, cómo surgió, su recorrido. Y les voy a pedir que apaguen los teléfonos, que no coman caramelos, y todas esas cosas que le pedimos al público cuando vienen a ver las obras”, explica Tolcachir que busca compartir en tiempo real con la gente: “Luego, si se arma la idea es tener una pequeña charla, un debate por Instagram en vivo con el público que quiera participar”.Para quienes no puedan por algún motivo en el horario convocado las obras quedaran publicadas por 24 hs, hasta la llegada de la siguiente. Además le pedirán al público que cuente qué tiene ganas de ver para continuar con la propuesta: “A partir de eso vamos a ir armando una programación todos los días o los fines de semana. Si desde este lugar podemos colaborar con la gente y al mismo tiempo hacer que ellos sigan en contacto con nosotros podemos pasar esta situación un poco mejor”, agrega el creador de Timbre 4.En lo personal, Claudio Tolcachir vive la cuarentena con su pareja y sus dos hijos con mucha conciencia social: “Se trata de cuidarnos, de ser muy serios en seguir las recomendaciones. Ser responsables con nosotros y no exponer a otros al contagio. En la medida de lo que pueda cada uno creo que es muy importante saber que hay gente que queda muy debilitada porque son independientes, porque son autónomos, y que en cuanto y en tanto podamos continuar la cadena de pagos y hacernos responsables de la gente que trabaja y que queda muy desvalida intentar hacerlo. Hay que estar atentos a de qué manera ser solidarios con quienes más frágiles enfrentan esta situación”.Timbre 4 presentará 3 obras escritas y dirigidas por Claudio Tolcachir en línea con entrada libre y gratuitaEl viento en un violín - fue ofrecida anoche.Emilia - Sábado 21 de marzo 20:00 hsDinamo - Domingo 22 de marzo 20:00 hs.