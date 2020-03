Síndrome de Down, la hora de la inclusión

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, reconocido por las Naciones Unidas en 2012, se conmemora hoy y los especialistas destacan que el inicio temprano de estimulación y el apoyo e inclusión a lo largo de la vida, son factores que deben ser tenidos en cuenta siempre."Si bien ha habido avances en la inclusión de las personas con síndrome de Down, todavía hay mucho por hacer", comentó la doctora Viviana Enseñat, coordinadora de la Unidad de Pediatría del Desarrollo (UPD) del Hospital Británico.Asimismo añadió: "Como sociedad es importante entender que las personas con síndrome de Down, del mismo modo que cada uno de nosotros, son diferentes entre sí: tienen gustos, temperamento y habilidades que van desarrollando a lo largo de la vida y hay una característica que comparten, la dificultad para aprender"."En la sociedad en general aún existen preconceptos y miedos, por lo que es imperioso que aprendamos a acompañar a las familias cuando tienen un diagnóstico de un hijo o hija con síndrome de Down", indicó la especialista.Finalmente Enseñat manifestó: "Tenemos que ser cautelosos en la comunicación, eligiendo con cuidado las palabras que usamos, tenemos que dar tiempo y espacio a preguntas, saber percibir lo que cada familia necesita escuchar en cada momento".La Unidad de Pediatría del Desarrollo (UPD) del Hospital Británico se ocupa de la evaluación diagnóstica, la integración entre diferentes disciplinas y el seguimiento de niños con condiciones crónicas que impactan en el neurodesarrollo, como por ejemplo los TEA (trastornos del espectro autista), los trastornos del aprendizaje como la dislexia y los retrasos madurativos de distinto origen.La UPD funciona a metros de la Sede Central de la Institución, sobre la calle Solís 2171, CABA y la misma está compuesta por un equipo de profesionales especializados en diferentes áreas del desarrollo que trabajan de manera integrada con el pediatra de cabecera para realizar una correcta evaluación y posterior seguimiento de cada uno de los pacientes.