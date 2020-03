Una rebeldía sin causas

No es posible quedarse al margen de la crisis sanitaria a escala global que ha desatado la pandemia del coronavirus, que ocupa el centro de las agendas de gobierno, de las organizaciones, empresas y personas desde hace un tiempo y nos está cambiando sustancialmente nuestro modo de vida. La cuarentena social, preventiva y obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional constituye una medida para reducir al mínimo el desplazamiento de las personas por las calles y rutas, lo cual se cree disminuirá la velocidad de contagio de este virus que ya mató a miles de personas en todo el mundo y también crece en nuestro país.La decisión de profundizar el aislamiento, que hasta ahora era voluntario y al cual adherían quienes mostraron hasta ahora un comportamiento cívico más responsable, fue el resultado de observar a personas despreocupadas por la salud pública que emprendían viajes para pasar el fin de semana largo que hoy comienza en centros turísticos, como las playas bonaerenses. La experiencia tan dolorosa de Italia y España obligan a las autoridades nacionales y expertos sanitaristas a extremar las precauciones puesto que no hay vacunas para enfrentar con otras armas a esta enfermedad.La conducta de estas personas que subestimaron la emergencia sanitaria quizás están contempladas en el resultado de un sondeo efectuado por la consultora Elypsis que arrojó un dato curioso sobre el impacto del coronavirus, al señalar que recién se ubica séptimo entre las principales preocupaciones de los argentinos consultados, muy detrás de la inflación y la inseguridad.De todos modos, el 73 por ciento de los consultados coincidió en que se debe "parar diez días el país", mientras un 43% cree que tendrá un perjuicio económico moderado en su hogar. Según el trabajo de Elypsis, aunque sea leve, el 96% de la gente modificó algún hábito por el virus. El 43% cree que tendrá un perjuicio económico moderado en su hogar y percibe un riesgo de contagiarse de la misma magnitud, remarcó el sondeo. El 26% espera un perjuicio económico alto y el 31% uno bajo. Subrayó que para el 47,5% de la gente consultada, el Gobierno está manejando bien la crisis por el coronavirus y el 52% confía en que podrá frenar su expansión.La encuesta difundida esta semana refleja que hay más conformidad en cómo se maneja esa crisis, que la economía y el país en general. Pero hay acuerdo en que el sistema de salud no está preparado para afrontar una pandemia, señaló la encuesta realizada entre 2.022 personas de todo el país entre el lunes y este mismo martes. Entre los mayores de 65 años, la preocupación por el coronavirus sólo escaló a la sexta posición y entre los sectores de ingresos medio-altos descendió al octavo lugar, puntualizó el estudio. Además, afirmó que la inflación y la inseguridad lideran laspreocupaciones mientras que sólo el 26% de los consultados considera que se está haciendo un mal manejo de la situación. Por último, señaló además que los mayores cambios de hábitos observados hasta el momento son evitar viajes con 75,6%, evitar aglomeraciones con 64,6% y evitar el transporte público con 62,9%.En la misma línea de picardía o viveza criolla que mostraron el jueves cientos de argentinos que picaron en punta rumbo a las ciudades balnearias de la costa bonaerense, se inscriben dueños de pequeños comercios o empresas de mayor dimensión que remarcaron sustancialmente los precios de productos que presentan una mayor demanda a partir de la crisis sanitaria. Un pecado común en el capitalismo basado en la oferta y la demanda, pero imperdonable en las actuales circunstancias de necesidad pública.Ante estos avatares de precios disparados, el Gobierno decidió retrotraer precios de productos de consumo familiar al 6 de marzo último y fijó una lista de referencia con valores máximos para artículos como fideos, arroz, alcohol, aceite y harina. La medida, que se da junto a otras iniciativas para "garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios" frente al impacto de la pandemia del COVID-19, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. A su vez, se da luego de numerosas denuncias por parte de los consumidores, que habían advertido sobre subas que llegaban al 100 por ciento y habían apuntado a la falta de stock de algunos productos en particular.A su vez, en la provincia de Santa Fe se inició un plan de acción para garantizar el abastecimiento de productos de higiene personal, limpieza y desinfección. Así, inspectores de la Secretaría de Comercio Interior recorren mercados minoristas y farmacias asegurando la disponibilidad de estos elementos, como el alcohol en gel, que de todos modos no hay en el mercado más allá del reclamo de consumidores o gobiernos.Con la cuarentena obligatoria que rige desde ayer, quizás el coronavirus trepe en la escala de preocupaciones de los argentinos si es que se hace un nuevo sondeo. Debería ser así por la salud de todos.