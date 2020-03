CARTA DE LECTORES

Ante la publicación de una carta similar del Presidente Comunal de la vecina localidad de San Antonio, me veo en la obligación también de expresar mis pensamientos y el de la Comisión Comunal de esta localidad que presido, sobre el tema inseguridad, que se ha expandido como una pandemia por todos lados, porque también a nosotros nos preocupa, como así también otros temas que son comunes dada la particular situación geográfica de ambas zonas urbanas y que por tal motivo tenemos que tomar decisiones conjuntas.El tema de la seguridad no nos es ajeno, ya que estamos en permanente colaboración con las autoridades policiales de nuestro medio: desde septiembre de 2002 hemos implementado un adicional mensual en las tasas de inmuebles urbanos y rurales para la seguridad pública; abonamos mensualmente combustible para el móvil policial; gestionamos subsidios y mobiliario para la dependencia; colaboramos en forma periódica al mantenimiento edilicio; disponemos de una casa para vivienda de un agente policial a la que periódicamente debemos realizarle refacciones; desde abril de 2015 funciona un sistema de video vigilancia con 10 cámaras, monitoreo y grabado de imágenes, a la que tienen acceso las autoridades policiales y judiciales cuando se lo requiere ante un hecho delictivo; tenemos proyectada la ampliación inmediata de este sistema, como así también del alumbrado público.Son todas medidas importantes teniendo en cuenta la escasa capacidad presupuestaria de esta pequeña Comuna, pero no es acompañada de la misma manera ni por las autoridades policiales y menos aún por la justicia, que parece velar más por los derechos de los delincuentes que por los derechos de la gente honrada y trabajadora, ya que los hechos delictivos tanto en la zona urbana como en la zona rural se han incrementado notablemente.Esperamos que las autoridades a quienes compete se ocupen con mayor énfasis sobre este delicado tema y no corran siempre de atrás de los hechos. No esperen que ocurra algo grave para intervenir o que la gente hastiada se levante en una "pueblada" o haga justicia por mano propia.