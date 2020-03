Se clausuraron 4 bares

Durante el fin de semana no cumplieron con el Decreto Nº 50.470 de emergencia sanitaria. Concretamente no respetaron el factor de ocupación.

Este jueves la Municipalidad de Rafaela clausuró cuatro bares de nuestra ciudad que durante el fin de semana no cumplieron con el Decreto Nº 50.470. Concretamente no respetaron el factor de ocupación.En el marco de la mencionada norma legal, uno de los puntos establecía la restricción “del factor ocupacional de los establecimientos habilitados en la ciudad de Rafaela en un 50 por ciento de su capacidad”.Los controles llevados a cabo por diferentes áreas del municipio permitieron detectar cuatro bares que no cumplieron con el Decreto, a través del cual se declara la emergencia sanitaria en Rafaela durante el plazo de 30 días. Recordemos que el objetivo de esta medida consiste en evitar la propagación del coronavirus.Cabe mencionar que uno de esos cuatro comercios había organizado una fiesta sin autorización municipal ya que, a partir del Decreto, se habían dejado sin efecto los permisos correspondientes para tales actividades.Por estos motivos, “se labraron las actas y aplicaron multas. Teniendo en cuenta la situación por la cual atravesamos a nivel global como consecuencia del coronavirus y la gravedad de las infracciones cometidas, los cuatro espacios fueron clausurados por 30 días”, remarcó el Juez de Faltas de la Tercera Nominación, Rubén Pavetti.Además recordó “que cualquier local sometido a clausura que no acate la misma podrá ser pasible de responsabilidad penal”.