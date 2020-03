Segundo caso de coronavirus en Rosario

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este jueves el segundo caso positivo de coronavirus Covid-19 en Rosario. Se trata de un hombre de 31 años que regresó recientemente de España y se encuentra siendo atendido en el Hospital Carrasco, en buen estado de salud general.Continuando con el compromiso asumido desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe, actualizamos la situación epidemiológica de Santa Fe en relación a la pandemia producida por el nuevo coronavirus (2019-nCov). Hasta el momento, se registraron 79 casos sospechosos de nuevos coronavirus (2019-nCoV), de los cuáles 38 fueron descartados. En la tarde de ayer, se confirmó un nuevo caso de coronavirus positivo en la ciudad de Rosario, se trata de un joven de 31 años, que regresó recientemente de España y está siendo atendido en el Hospital Carrasco, en buen estado. De esta forma, son 2 los casos de coronavirus positivos en la provincia. Por otra parte, se encuentran 39 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis:1 de Venado Tuerto; 1 de Armstrong; 1 de Recreo; 9 de Santa Fe; 1 de Esperanza; 15 de Rosario; 2 de Villa Gobernador Gálvez; 3 de Rafaela; 1 de Josefina; 1 de Tacural; 1 de Firmat; 1 de Villa Mugueta; 1 de Capitán Bermúdez y 1 de Sastre. Cabe destacar que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud.Los alumnos del colegio Español, de la ciudad de Rosario, que ingresaron al país el día 8 de marzo fueron controlados diaria e individualmente por un agente del ministerio de salud ofreciendo, no solo control clínico sino también acompañamiento a las familias y asesoramiento de las normativas que se impartieron por parte del ministerio, todos se encuentran es perfecto estado de salud. Cabe aclarar que las familias cumplieron con toda la normativa impartida.*Comedores y Copas de Leche con convenio con el Ministerio de Desarrollo: seguirán funcionando, priorizando que la actividad sea realizada por personas jóvenes que no formen parte de la población en situación de riesgo.*La comida y meriendas se repartirá en viandas para que cada familia la consuma en su casa y no en el centro comunitario.*Toda persona que trabaje en comedores y merenderos debe extremar las medidas de higiene.*Se reparten kit con productos de limpieza y material de información.*En todos los casos extremar los cuidados y mantener las distancias según lo indicado por las autoridades sanitarias.- Fue reforzada la asistencia alimentaria a la población travesti-trans, especialmente a aquellas personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo.La Secretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, en virtud de recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD, y todas las medidas que se vienen tomando a raíz de la Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala el brote del nuevo coronavirus como una pandemia y el estado de emergencia declarado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 260 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 12 de marzo de 2020 informa que según lo normado en el artículo 1º de la Ley Nº 2499 que fija las normas a las que deben someterse los empresarios de servicios de transporte colectivo de pasajeros por los caminos de la Provincia. Por ello, las empresas deberán suspender la totalidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros interurbano de jurisdicción provincial, desde la hora CERO (0) hora del 20 de marzo de 2020 hasta las VEINTICUATRO (24) horas del 24 de marzo de 2020. Quedan exceptuadas las Empresas que presten servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter Metropolitano que se desarrollen en el ámbito de la Jurisdicción Provincial con cabecera o pasante por ciudades de más de 300.000 habitantes cuyas cabeceras y final de línea se encuentren dentro del área circunscripta en un radio de 60 km desde el centro geográfico establecido por catastro de las ciudades de Santa Fe y Rosario y tengan paso por alguna de las mencionadas ciudades, y que su recorrido total no supere los 60 Km.