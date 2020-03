Axel Werner, en cuarentena en México

Con el correr de las horas se van confirmando diferentes casos de contagio de Coronavirus en todas partes del mundo. El fútbol de México ya tiene a su primer dirigente infectado con COVID-19. Se trata de Alberto Marrero Díaz, CEO del Atlético de San Luis, club en el cual se encuentraEl empresario mexicano había estado de viaje en España, donde se estima que contrajo la enfermedad. En el encuentro del último sábado, en la visita a Puebla, Marrero Díaz estuvo con los jugadores en el vestuario donde se dirigió para dar unas palabras tras el 0-1., contó Werner, que luego agregó: “Llevándola bastante bien, encerrados para prevenir. La medida fue tomada antes que al presidente le diera positiva la prueba”.El estado del arquero surgido de la cantera de Atlético de Rafaela es óptimo y por el momento ninguno de sus compañeros ha declarado algún síntoma (algunos medios indicaban, anoche al cierre de nuestra edición, que dos futbolistas habrían tenido algún síntoma, información no oficializada).Sobre cómo lleva el día a día, el rafaelino contó: “Por suerte con Juli, mi novia, justo nos tocó pasar este momento juntos, por lo menos algo positivo dentro del encierro que genera todo esto (risas). Entrenando en casa con una rutina diaria que nos dio el profe para no perder el estado. Ingeniándolas de diferentes maneras para no aburrirse, seguir entrenando, mantener el estado y que esto pase rápido”.Posteriormente destacó: “Aportando cada uno nuestro granito y siendo conscientes, hay que quedarse la mayor cantidad de tiempo posible en casa. Estamos hablando con la familia para ver cómo están ellos y que se pueda prevenir de la mejor manera para evitar mayores a futuro”.En relación a la situación en la que se encuentra San Luis Potosí, ciudad ubicada a poco más de 400 km del DF, Werner señaló.. Es la idea para que no explote como sucedió en otros países. Tengo compañeros por todos lados y que ya están haciendo la cuarentena, ellos ya con el tema y el virus mucho más expandido. Acá y allá (por Rafaela), creo que tenemos la posibilidad de hacerlo sin ese miedo de que el virus este instalado como en otros países”.Por último, y en función a la actualidad de su equipo en el torneo, Axel contó: “Estamos bien, a un partido de la liguilla. Agarramos una mala racha (hace 3 que no ganan), porque estábamos dentro hace unas semanas, pero bien, se define todo en las últimas cinco fechas”.