La realidad devuelve distintas imágenes de la Argentina, también del mundo, cada vez más difíciles de procesar y de comprender. Para algunos se vive una batalla por la vida contra un enemigo invisible y letal mientras que otros que siempre evitan dramatizar no es tan grave. Quizás no reparan lo suficiente en el infierno en el que se encuentran los italianos en . El Gobierno nacional insiste casi a modo de plegaria a los argentinos que se queden en sus casas y que la restricción de movimiento busca lo mejor para todos para evitar la velocidad de contagio del coronavirus pero cientos de familias agarran el auto y viajan hasta todos los balnearios de la costa bonaerense para pasar un fin de semana de vacaciones. Y eso pese a que las autoridades de esos municipios veraniegos anticiparon que no habrá capacidad de prestar servicios porque dispusieron el cierre de sus playas y de sus comercios. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esas consignas tan simples? Una cuestión que dejamos para los especialistas en psicología social y quizás también filósofos.En tiempos de angustia y zozobra colectiva, otro de los aspectos vitales reside en la corrección informativa, es decir tener un exhaustivo cuidado en lo que se comunica y en la forma de hacerlo. El momento requiere chequear cada dato para evitar disparar una psicosis que se vuelva en contra del orden y promueva el caos. En un gesto para el aplauso sostenido, los grandes medios de comunicación gráfica y digital de la Argentina firmaron un acuerdo para levantar las banderas del compromiso con la verdad y de informar responsablemente sobre la pandemia del coronavirus.Duele, en este escenario, que circulen las noticias falsas como esa que armó tanto revuelo en la Argentina sobre un supuesto decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno nacional que disponía una cuarentena general. Increíble que ante la incertidumbre y el temor creciente todavía haya personas que busquen generar confusión con este tipo de ¿bromas pesadas? cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles. Como sucedió en Rafaela esta semana cuando el Intendente de la ciudad denunció ante el Ministerio Público Fiscal a una ciudadana por viralizar audios con falsedades, a nivel nacional la Justicia Federal solicitó al área de Ciberdelincuencia del Ministerio de Seguridad que investigue el origen de un mensaje que circuló en redes sociales y whatsapp sobre un falso decreto del Poder Ejecutivo con enlace en el Boletín Oficial, que anunciaba la cuarentena obligatoria con la prohibición para circular en el espacio público después de las 15:00. Sin perder tiempo, las autoridades consideraron que el falso decreto generó "alarma" en la sociedad y que por lo tanto constituye un delito de acción pública, por lo que ahora se busca determinar responsabilidades.Para enfrentar este tipo de situaciones, la prensa organizada reacciona con madurez y una saludable dosis de racionalidad. Los principales medios de prensa gráficos y digitales de la Argentina se sumaron a la campaña global por un periodismo "responsable" a la hora de informar sobre la pandemia del coronavirus. La iniciativa, que surgió de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), consistió en la publicación -en tapa y página 2- de una imagen con el lema "Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad #somosresponsables" y una serie de consejos fundamentales para prevenir el virus.Así, ADEPA invitó a los medios a sumarse este jueves 19 de marzo a la campaña #somosresponsables, iniciativa que, dijo, "cuenta con la adhesión de un grupo de importantes organizaciones de medios, de periodistas y de la industria de la publicidad y la comunicación en nuestro país". Al fundamentar esta buena idea, ADEPA afirmó que frente al complejo desafío que enfrenta la sociedad global por la pandemia del coronavirus, consideramos importante unir nuestras voces y nuestras acciones en pos de un mensaje unívoco y contundente, para expresar junto a los ciudadanos de todo el país la necesidad de que nos comprometamos todos en la contención del virus y en el cuidado de las personas. También notificó la entidad que "es cada vez más evidente que el éxito de las medidas que se anuncian en nuestro país y en el mundo depende del compromiso ciudadano y de la articulación que podamos hacer entre el Estado, las organizaciones, las empresas, los medios y la sociedad civil".