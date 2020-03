Susana Giménez pidió que nos quedemos en casa

“Me tienen harta con las cosas que mandan por WhatsApp. Están todo el día con el celular en la mano. La gente está aburrida”. Susana Giménez reprochó –un poco en chiste, un poco en serio– los mensajes virales que recibe en su teléfono personal en medio de la cuarentena voluntaria que decidió hacer por la pandemia del coronavirus.A la espera de las nuevas medidas que dará esta tarde el presidente Alberto Fernández, la conductora decidió recluirse en su casa de Barrio Parque y, si bien hace unos días había manifestado sus ganas de irse a su casa de Punta del Este, hoy decide quedarse en Buenos Aires hasta que pase la cuarentena preventiva.Desde allí, habló en Tarde o temprano –el ciclo que que conduce Oscar González Oro en Radio Rivadavia– y pidió conciencia social entre los argentinos a la hora de quedarse en sus hogares. “Creo que lo único que nos puede salvar es que cada uno se quede en su casa y no esté en contacto con nadie en la calle. Es peligroso", consideró sobre la pandemia, y sugirió que el tiempo que cada uno esté “encerrado” mantenga el “buen humor”: “Cuando estás muy alterado y estresado te bajan las defensas. Hay que tomarlo con alegría”.También sostuvo que hay que ser optimistas e intentar pensar que hay que evitar llegar al caso de Italia, en donde hubo más de tres mil muertes. “Es una locura. No queremos eso. Sabemos lo que les pasó, y acá no puede pasar. Parece una guerra. La única manera de combatirla es quedarnos en casa. Hay que colaborar con la cuarentena. Encerrarnos”, pidió.“Quedate en casa, por favor. Porque si no, va a ser tremendo, y no estamos preparados. Hay tanto tiempo para tener vacaciones... Entiendo que quieran huir, pero el virus está en todos lados. Por una vez, tratemos de hacer las cosas bien”, continuó la diva.Mientras hablaba con su amigo El Negro Oro, Susana recibió la visita de su hija Mercedes Sarrabayrouse. “Le voy a pedir que venga a pasar la cuarentena a casa. Por ahí nos matamos y se vuelve a la suya”, bromeó la conductora, y aseguró que sus nietos, Lucía y Manuel Celasco, la pasarán con sus respectivas parejas.Por otro lado, la diva anunció que su regreso a la televisión sería entre junio y julio pero que está sujeto “a lo que pase con todo esto" y adelantó que, junto a su producción, se vio obligada a cancelar los viajes que tenían pautados.“Vamos a ver qué pasa. Y si no, no haré televisión ni nada”, advirtió sobre lo que pueda llegar a suceder con la pandemia. “Yo creo que va a pasar”, se mostró esperanzada.Por su parte, se mostró “contenta” por la unión entre los políticos a la hora de enfrentar la pandemia. “Me gustó el discurso de Alberto Fernández y que estuviera al lado de Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gobierno porteño– y Axel Kicillof –gobernador de la provincia de Buenos Aires–".“El arma la tenemos nosotros. Y es esta: hay que estar encerrados. No hay otra. No son vacaciones. Tenemos que pensar en el peligro”, insistió.Por otro lado, e intentando aplicarle un poco de humor a la situación, Susana deslizó la posibilidad de que las personas se ejerciten durante la cuarentena. “Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirate al suelo a hacer abdominales, y pensá: ‘me quedo, pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados’”, dijo, y sugirió: “No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo”.“A todo el país, por favor: unámonos, luchemos contra esto con la única arma que tenemos. Encerrémonos en la casa. Higiene, higiene, higiene”, repitió Susana Giménez antes de finalizar la entrevista.