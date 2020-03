Caso de dengue confirmado en Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la tarde la Municipalidad local difundió un informe de prensa cuyo contenido se reproduce seguidamente

Se ha confirmado un caso de dengue en la ciudad, se trata de un joven masculino que reside en San Juan al 600.

El caso fue reportado como sospechoso el lunes 16, fecha en la que se activó el protocolo que dio inicio a la fumigación del hogar y de la zona cercana, así como también se procedió al aislamiento y el descacharrado.

Hasta el momento, no fue posible identificar nexo epidemiológico ni registro de viajes a zonas con transmisión viral.

Es importante destacar que ayer, jueves 19, la persona evolucionaba favorablemente y se encuentra en contacto directo con personal de salud pública del Municipio.



RECOMENDACIONES



La Municipalidad recuerda las medidas de prevención contra la enfermedad del dengue, teniendo en cuenta que el mosquito es domiciliario, en las casas se debe:



NO ACUMULAR AGUA. Cualquier recipiente por pequeño que parezca puede convertirse en criadero del mosquito transmisor.

MANTENER LA HIGIENE del domicilio, patio y vereda.

COLOCAR BOCA ABAJO LOS RECIPIENTES que se utilizan diariamente, como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas. Descartar aquellos que no sean de estricto y necesario uso.

UTILIZAR ARENA HUMEDA en floreros en reemplazo del agua.

Colocarse REPELENTE CADA 4 HORAS en caso de viajar a zonas con alerta de epidemia de dengue.

CONSULTAR AL MÉDICO y evitar la auto-medicación, ante la presencia de estos síntomas:

* Fiebre alta.

* Dolor de cabeza y retroocular.

* Dolor muscular y en las articulaciones.

* Manchas en la piel.