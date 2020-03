Corvalán dio tranquilidad desde Junín

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El basquetbolista Facundo Corvalán, quien juega actualmente en el Real Canoé de España y regresó la semana pasada a Argentina, dio positivo de coronavirus y se encuentra internado en la ciudad de Junín, pero su estado es bueno. Corvalán, de 21 años y que anunció en sus redes sociales lo de su enfermedad, fue aislado desde su llegada al país junto a su madre, quien no tiene el virus, y está en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín "Dr. Abraham F. Piñeyro"."Quiero aclarar una vez más y darles tranquilidad a todos diciéndoles que de nuestra parte hicimos todo bien desde el primer momento para no perjudicar a nadie. Tomamos todas las medidas necesarias para poder hoy tener la conciencia tranquila y estar recuperándome sin hacernos ningún tipo de reproche", manifestó Corvalán en las redes sociales.Asimismo indicó: "En España las medidas de aislamiento que se tomaron como país, las hicieron muy tarde, cuando ya la cantidad de contagios que circulaban eran muy altos y obviamente se volvió todo muy difícil de controlar. Les pido que tomemos conciencia y valoremos la oportunidad que tenemos todos los argentinos para evitar que nos pase de igual manera"."Estamos a tiempo, todos tenemos que ser responsables y aceptar las normas que el país está dando para protegernos. Por eso, quedémonos en casa. Todo lo que más puedan. Cuidemos de nosotros mismos, de nuestros familiares y de cada uno de los argentinos", manifestó.Corvalán, además, detalló cómo fue el vuelo en el que volvió a Argentina: "Les pido que se preocupen por la gente que circula sin mencionar sus síntomas. Por ejemplo, en el vuelo en el que llegué, fue incontable la cantidad de gente que tosió sin parar durante todo el viaje y en la declaración jurada solamente cuatro personas fuimos sinceros diciendo nuestros síntomas y aceptando hacernos controles en Ezeiza"."Estemos atentos a que ese familiar, amigo o compañero de trabajo cumplan con las medidas que se implementan para evitar que esto se propague. Ayudemos entre todos. Cada uno con su granito de arena", culminó.Según indicó el portal laverdadonline de Junín, el pasado 14 de marzo, el joven realizó el llamado al 107 y fue derivado al Hospital mediante la ambulancia SAME atendiendo las medidas de seguridad recomendadas con síntomas acordes al coronavirus.En tanto, la madre de Corvalán se encuentra en la actualidad cumpliendo su respectiva cuarentena y aislamiento en su domicilio a pesar del resultado negativo. Corvalán, con pasos en Los Indios, Ciclista, Bahía Basket y selecciones nacionales, actualmente se desempeña en el Real Canoe Natación Club Baloncesto Masculino de la Liga LEB Oro (segunda división de España), a préstamo del Real Betis Baloncesto de la Liga ACB.El juvenil deportista que juega como base, inició su carrera en Ciclista Juninense, luego disputó cuatro temporadas en Bahía Basket, entre 2015 y 2019 y después pasó al básquet español.