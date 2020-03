En reciente asamblea renovó autoridades

Como estaba anunciado, días atrás se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Asociación "Amigos de la Vida", de Rafaela. En primer término fue escuchada y aprobada una Memoria que resumía las principales actuaciones e intervenciones de la entidad en función del ideario ambientalista. Sin que faltase tampoco una referencia al decisivo papel (no siempre muy reconocido o apreciado) que deben cumplir las instituciones ecologistas, como "Amigos de la Vida", para una hoy indispensable formación de una mayor conciencia colectiva en la materia, en este contexto global de grave deterioro ambiental.Con el cambio climático, sin duda, la Tierra ya no es la misma. El descuido y agresión de que son objeto muy diversos ecosistemas naturales se ha puesto en evidencia de muchas maneras, y ¿a quién podría afirmar, lealmente, que no se muestra también, de modo dramático, en la masiva difusión de distintas enfermedades y en la presente pandemia...? Hay un conocido fenómeno de desarrollo de creciente tolerancia o resistencia de bacterias, gérmenes o virus ante el efecto de antibióticos, antivirales u otros efectivos fármacos, con la consiguiente y continua aparición de nuevas, mutaciones o cepas (como Covid- 19), tanto más alarmantes cuanto más desconocidas e invisibles.Todo en un escenario de otros serios problemas ambientales, como una emisión de gases "de efecto invernadero" en niveles que parece arduo poder reducir, en parte origen de ese calentamiento global que se traduce en rápido y anormal deshielo de glaciares, y además en huracanes, desertización, inundaciones, sequías y calores extremos, amén de extendidos incendios forestales (la Amazonia, Australia, las selvas africanas, Argentina, Chile y sigue...).En otro de los puntos del orden del día, la entidad procedió también a la renovación parcial de sus autoridades.Con votación a favor de la reelección en algunos cargos, este cuerpo quedó ahora así constituido:Presidente : Pablo Manuel Williner - Secretario: Sergio L. Ambrogi – Prosecretaria: Susana Grossi -Tesorera; Lilia María Marelli - Pro-tesorero: Nelvio Giordano - Vocales titulares: Jorge A. Quevedo -Juan Carlos Peralta. Vocales suplentes: Olga Schmidt - Julio Morilla - Rufino Huber.Revisora de Cuentas: Titular: Marta Graffione - Suplente: Jésica Gómez. Encargado de Prensa:Jorge A. Quevedo - Asesor Letrado: Dr. Jose H.Marquínez.