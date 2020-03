Situación crítica o conciencia entre todos... CORONAVIRUS

Después de un largo período me dieron muchas ganas de escribir, tal vez, o, mejor dicho, seguramente mis cambios de hábito por esta pandemia, y la conciencia de hacer las cosas como corresponde, me da tiempo a pensar, y porque no, a pasar del estado de aburrimiento a tener una actividad, algo que me inspira, me motiva. Desgraciadamente, el coronavirus fue el motor de esta nota.Primero, sin ser medico ni mucho menos, solo un simple comunicador, y hombre del deporte, me siento en la obligación de hacerme eco de lo que para mí es importante saber:El virus no tiene patas ni alas. Por consiguiente, hay dos maneras de contagio. Si, dos, no más.Una es si alguien nos tose, nos estornuda o estamos tan cerca que, la saliva llegue a nuestro rostro. O sea que, si tomamos la distancia necesaria entre nosotros nunca puede ocurrir esta descripción, y ese distanciamiento es por la escasa diferencia de 2 metro entre uno y otro, lo cual, escribiéndolo me resulta fácil de hacer y escasa la distancia para poder comunicarnos de igual modo.La otra vía de contagio es, si tocamos alguna superficie que tenga el covid 19 y nos llevamos nuestras manos INFECTADAS a la cara. Porque este covid malo entra a nuestro organismo por la boca, por las fosas nasales, o por los ojos. Acá comienza la segunda sugerencia y, la primordial…, la asepsia.Si nos lavamos las manos como es debido e higienizamos todo como se debe no existe contagio alguno. Sencillo… la cara no hay que tocársela, aunque tengamos reflejos o costumbre o ganas de tocárnosla. El ser humano se toca la cara aproximadamente 30 veces por hora… entonces no es fácil estar pensando siempre en no hacerlo… por eso la higiene de nuestras manos y el distanciamiento entre las personas es VITAL.Y aquí está la razón del aislamiento. Si todos tomamos conciencia y entendemos que significa una pandemia. Con espíritu colectivo y altruista estamos ayudando a la comunidad de manera sorprendente, solo aislándonos y tomando conciencia.NUESTROS FUNCIONARIOS ESTAN TRABAJANDO A DESTAJO PARA QUE TODOS PODAMOS CONTAR ESTE PROBLEMA COMO UNA ANÉCDOTA Y SIN SUFRIMIENTO.Y ahora quiero explicarles porque comencé a escribir nuevamente. Algo les dije al comienzo, pero no es toda la verdad. Acabo de terminar un libro de León Tolstoi “La muerte de Iván Ilich”. A parte de ser una obra maestra donde describe la miseria de la alta sociedad, el aburrimiento, y el padecimiento de sentir cerca su muerte… el autor dice: “quizá haya vivido como no debía”. Esta frase me inspiró. Pregúntense si están haciendo cosas que no deben. Soy propietario de un gimnasio y antes del decreto municipal ya habíamos decidido cerrar las puertas como forma preventiva. El intendente, el día lunes con todos sus problemas me contesta (los chicos dirían al toque) inmediatamente, tomando cartas en el asunto. El subsecretario de deportes vino a mi domicilio y mantuvimos una charla de 1 hora, llevándose el, todas las inquietudes que tenemos los dueños de gimnasio, y, tratando de tener algún camino hacia la solución. Eso se llama intención y compromiso. Para mí, es suficiente si entiendo la gravedad. Económicamente no es fácil si dejamos de trabajar, pero la vida es mas valiosa si la sabemos apreciar.Y acá finalizo con unas palabras de un colega: “a ustedes chicos… sobre todo me permito decir a los que comienzan con esto… no se desesperen, van a pasar por un montón de situaciones limites que los van a probar como persona y profesionales. Manéjense siempre con sentido común y honestidad, lo demás se arregla” Pino el profe.Nada mas me resta agregar…, me volvieron las ganas de escribir.