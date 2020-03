Perotti: "Soy partidario de la cuarentena total"

El gobernador Omar Perotti aseguró ayer que "soy partidario de la cuarentena total cuanto antes. Hay muchas personas a las que les cuesta entender que hay que tomar medidas de este tipo, pero por la magnitud de esta pandemia son necesarias. Y hay que hacerlo”. El mandatario lo afirmó ayer por la mañana en la previa de su reunión con el presidente Alberto Fernández y el resto de los mandatarios de todo el país, tras la cual se anunciaron las medidas para combatir la expansión del Coronavirus.En ese sentido, argumentó: “Soy partidario de eso; tenemos que ir a acciones más restrictivas. Hay que hacer todos los esfuerzos y tratar de resguardar el crecimiento del contagio, que no tenga un pico, sino que sea aplanado. Una instancia dura nos va a dejar en mejores condiciones para enfrentar las situaciones de riego que nos plantea la pandemia”.Por otro lado, el gobernador apeló a la conciencia grupal y colectiva: “Les pido que reflexionen. Estos pueden ser los 14 días más caros de su vida si no hacen caso. La mejor consejera es la casa, la restricción de las salidas, tener cuidado con el lavado de manos, el distanciamiento social, dejar de abrazarnos, de darnos la mano, de compartir el mate. Le tenemos que ganar a que se disparen todos los casos; ese es el desafío”.Y continuó: “La provincia de Santa Fe está en condiciones de pelearla de la mejor manera; estoy convencido que los santafesinos nos vamos a distinguir en esta lucha. Por eso es que el mejor llamamiento está en decirle a los más de 12 mil santafesinos que volvieron al país, y a sus familiares para que los hagan reflexionar, que deben cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días, que no deben salir de sus hogares, que tienen que ayudarnos a cuidar al resto de los santafesinos y santafesinas”.En otro orden, Perotti remarcó que “seguramente va a caer la recaudación nacional y va a caer la recaudación provincial. Es verdad que nuestros ingresos propios son importantes, que son recursos que se recaudan de nuestra actividad económica, pero la realidad es que vamos a tener mucho menos de lo que teníamos pensado”. Y sumó: “Por eso sería muy importante y ayudaría mucho contar con la ley de Necesidad Pública; sin dudas ayudaría la comprensión de todos los actores políticos de la provincia”.Finalmente, confirmó la visita de un funcionario nacional como puntapié para poner en marcha la construcción de un hospital modular de emergencia en el Gran Rosario, en un terreno anexo al Hospital Escuela ‘Eva Perón’ de la ciudad de Granadero Baigorria. “El objetivo de la recorrida será ver el lugar donde se levantará” el efector de salud, que “debería estar listo en no más de 15 días” desde el comienzo de la construcción. Cabe recordar que dicho efector funcionará las 24 horas y contará con 24 camas de terapia intensiva, 46 camas de internación y boxes de aislamiento.