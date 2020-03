Perotti entregó móviles para fuerzas federales

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles la entrega de móviles para fuerzas federales con asiento en la provincia.“Con la particularidad del momento, además de sumar en materia de seguridad en todo el territorio santafesino, nos van a ser muy útiles en esta campaña que estamos llevando adelante en la lucha contra la pandemia del Coronavirus”, afirmó.“Estos nuevos móviles -continuó el gobernador- van a implicar una mayor presencia de personal policial en el territorio. Como ejemplo, desde la medianoche [0.00 horas del jueves] se cierran las fronteras con Chaco y en la ciudad de Ceres. Y allí hay presencia policial, y lo mismo en la ruta nacional 34 y en la localidad de Ceres, donde también hay prestaciones que tienen que ver con la pandemia”.En el marco de la entrega, Perotti agradeció además al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “porque desde el primer momento en que comenzamos a dialogar, a trabajar juntos, de manera coordinada, marcamos la necesidad de contar con más móviles, ya que la coyuntura exigía una nueva dotación”.En consonancia, el mandatario resaltó la coordinación entre los diferentes niveles del Estado. “De acuerdo a como se viene trabajando en la Mesa de Seguridad, donde están presentes el gobierno nacional, las provincias y las mesas de coordinación municipales, es donde se hará la asignación y la distribución de las unidades”, detalló, y agregó: “Es ese nivel de coordinación el que nos permitirá enfrentar el delito con mayor éxito”.Dichas unidades -19 camionetas, 15 patrulleros, 29 motos y 3 furgones- se repartieron entre Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.De la actividad, llevada a cabo en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, participaron también el intendente de esa ciudad Pablo Javkin; el comandante mayor Alejandro Lema (Gendarmería); el comisario inspector Eduardo Francescutti (Policía Federal); y el prefecto principal Paulo Baldini (Prefectura Naval Argentina).Por otro lado, en conferencia de prensa, el gobernador recordó que el gobierno de la provincia abrió un registro para profesionales de la salud que no se encuentren cumpliendo funciones.“Convocamos a aquellos enfermeros recibidos que no estén trabajando y a médicos que no estén en servicio para generar un registro de reserva y tenerlos actualizados frente a la lucha contra el Coronavirus, porque cada uno de los que está en servicio tiene que aprender o reforzar conocimientos”, sostuvo.Además, Perotti apeló una vez más a la conciencia individual y ciudadana, en tanto remarcó “el apoyo a todo el servicio sanitario”, y subrayó que, entre otras iniciativas, “estamos trabajando en la promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre a través de las colectas externas en distintos puntos de la provincia”, con la posibilidad de contar con un “banco de sangre” para tener a disposición ante posibles requerimientos.