Pequeña industria que se ve afectada

Si bien el fútbol es el deporte que genera el mayor movimiento, ni hablar del profesional, pero también en el ámbito amateur, hay otras disciplinas que generan también trabajo con sus torneos.Un caso es el de los árbitros. Por citar un ejemplo, en el Colegio de Arbitros de la Asociación Rafaelina de Básquetbol hay 13 árbitros en actividad, a lo que se suma otros 5 que se formaron el año pasado en la Escuelita y esta temporada tienen previsto comenzar a tener rodaje.Esto es para graficar sólo una parte de quienes no pueden trabajar por el COVID 19. En este deporte también están los comisionados técnicos, que forman parte del engranaje necesario para que se juegue un partido.El voley aún no había comenzado sus torneos y es otra disciplina que también brinda trabajo a los árbitros. Lo mismo el rugby, el hockey (sólo se jugó un Regional en Humboldt y Esperanza donde ascendió 9 de Julio), entre otros deportes.SUSPENSION DE DOS PROVINCIALESLa Comisión Directiva de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Santa Fe, informó que de común acuerdo con las Asociaciones del Noroeste Santafesino y Rafaelina, se resolvió suspender y reprogramar los torneos interasociaciones de las categorías U17 masculino y femenino, para una fecha en las que las autoridades gubernamentales dispongan que ya no sea necesaria la medida de aislamiento social.El masculino estaba programado para los días 27, 28 y 29 de marzo en Ceres, una ciudad que justamente está en aislamiento. Mientras que el femenino debía disputarse del 3 al 5 de abril en la ciudad de Sunchales.