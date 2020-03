La Corte Suprema dispuso un receso administrativo hasta el 31 de marzo

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso ayer un receso administrativo en todo el ámbito del Poder Judicial que se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive, pudiendo prorrogarse si las condiciones sanitarias de la emergencia “Pandemia Coronavirus” así lo aconsejaren.Durante el receso, la justicia santafesina funcionará con un esquema de guardias mínimas a fin de garantizar la debida prestación del servicio judiciario. En tal sentido, únicamente se atenderán los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación. A tales fines se han fijado, los días lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs, con excepción de los días feriados.De esta manera, la función judicial de certificaciones se prestará en los Juzgados que se desempeñen en las referidas guardias mínimas, dentro del ámbito de limitaciones y excepcionalidades ya establecidas días atrás. Se recomienda enérgicamente a profesionales y público, la importancia de reducir la concurrencia y permanencia de personas en el ámbito de estos Tribunales; recordando que existe la posibilidad de gestionar el trámite o información por vía telefónica o electrónica.Además, se aprovechará el receso para profundizar la limpieza y desinfección del edificio, con el objetivo primordial de preservar la salud de todos los integrantes de la comunidad.Por último, la Corte pone de manifiesto que las decisiones adoptadas en el contexto de crisis y estado de emergencia sanitaria establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, se enmarcan en la continua búsqueda de la primordial preservación de la salud de los integrantes de este Poder Judicial, auxiliares de la justicia, y público en general; y de la más adecuada prestación posible del servicio de justicia, hecho que habilita su constante y prudente revisión si las circunstancias sanitarias así lo aconsejaren.SECRETARIA DEJUSTICIAPor su parte, la Secretaría de Justicia de la Provincia estableció un esquema de guardias de urgencias para cubrir los servicios esenciales que abarcan las diferentes áreas que regirán hasta el 31 de marzo inclusive. La medida afecta a la Agencia de Mediación, la Oficina de Mediación Penal y el Centro de Asistencia Judicial, que suspenderán los servicios que prestan hasta el 31 de marzo inclusive, estableciendo guardias pasivas online.Por su parte, en la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) se implementará una guardia mínima y rotativa en Mesa de Entradas con una sola persona en atención al público, y el ingreso de los usuarios a la repartición será de a dos por vez y no ingresarán otros hasta tanto no se retiren los anteriores. El equipo de profesionales trabajará en forma online, evitando al máximo el movimiento del personal.