Lifschitz convocó a la Cámara de Diputados para el miércoles

El presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz convocó a sesión para el venidero miércoles 25 al solo efecto de tratar la Ley de Necesidad Pública. La determinación fue tomada por el ex Gobernador porque no hubo acuerdo para sesionar esta semana, debido a las diferencias que aún subsisten – algunos legisladores dicen estar cerca, otros no – en torno de un texto consensuado sobre la media sanción de Senadores.Según pudo saber nuestro Diario, hasta la medianoche del martes, legisladores de ambas Cámaras del FPCyS trabajaron para redactar un texto que pudiera satisfacer las exigencias políticas del Poder Ejecutivo. El meandro de la cuestión está en encontrar el “interlocutor válido” con el Poder Ejecutivo, ergo Omar Perotti.En este sentido según pudimos saber, existen dos líneas de negociación: por un lado legisladores radicales, tales como los diputados Maximiliano Pullaro, Fabián Bastìa, Fabián Palo Oliver y los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico conversan con los senadores peronistas Alcides Calvo y Armando Traferri; mientras que el socialismo intenta hacerlo con el Poder Ejecutivo.Una de las fuentes negociadoras nos confió que es “decisión irrevocable” del FPCyS quitar del texto aprobado en senadores “absolutamente todas las delegaciones de facultades que pudieran haber quedado” (en la media sanción), habida cuenta que el oficialismo dice que prácticamente las eliminó.PEROTTI – LIFSCHITZ: EL DIÁLOGODe acuerdo con la reconstrucción hecha por La Opinión según fuentes consultadas, el Gobernador Perotti se comunicó con Miguel Lifschitz el lunes por la noche, manteniendo una conversación “en buen tono y de forma razonable”, tras una serie de “whatssapeo” entre ambos durante el fin de semana.Durante el diálogo, Miguel Lifschitz le hizo saber al Gobernador Perotti que la Cámara de Diputados estaba trabajando en el proyecto que llegó del Senado, “haciendo el máximo esfuerzo y lo más rápido posible”; pero le recordó que hace ya un mes la diputada radical Jimena Senn le pidió al Poder Ejecutivo información sobre las cuentas de la Provincia “para que los diputados y sus equipos técnicos puedan evaluar a ciencia cierta de qué se está hablando porque no se puede pensar en estudiar una ley de estas características sin información precisa”, le habría dicho.Lifschitz, además de ponderar a Perotti la invitación a los dos ex ministros de salud Miguel Cappiello y Andrea Uboldi a la reunión de expertos, le reiteró la predisposición del FPCyS y del socialismo en particular, para ser parte de las soluciones que se están pensando para la contingencia sanitaria y hacer aportes en la materia.