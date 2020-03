Por las restricciones, se postergan casamientos

Las restricciones en el Registro Civil de Rafaela, abarca las gestiones de DNI y Pasaporte, uniones convivenciales, confección y entrega de DNI y pasaportes, emisión de actas, certificados de supervivencia y de domicilio, autorizaciones de viajes, y certificaciones. Sólo se pueden tramitan nacimientos, defunciones y urgencias.Al ser consultada Sonia Forni, responsable de este organismo en nuestra ciudad, explicó que “la situación no es fácil, las órdenes que nos llegaron esta semana desde Santa Fe indican que están restringidos todos los trámites, no se emiten partidas ni documentos, sólo en caso de urgencias; si por ejemplo un bebé está enfermo se le dará ese documento, o si una persona mayor que lo requiere por un trámite bancario, de ANSeS o de Pami, se les otorgará, de lo contrario está todo restringido”, confirmó.Todas las restricciones están establecidas hasta el 31 de marzo, fecha en que lo dispuso el gobierno. Más allá de esto el organismo permanece abierto de 7.30 a 12.30, más allá de que la atención sea limitada.Forni indicó que la gente puede acercarse a consultar, pero sabiendo que muchos de los trámites no se van a efectuar y precisó que se nota que hay menos movimientos ya que hubo mucha menos gente que concurrió al Registro. “La verdad es que parece que la gente fue tomando conciencia, porque muchas personas tenían turnos para diferentes prestaciones y no vinieron”.Además la responsable del Registro Civil señaló que los matrimonios se realizan hasta hoy viernes con el mínimo de invitados posibles, es decir contrayentes, los dos testigos y cuatro o cinco personas que están habilitadas, porque el lugar en donde se oficia esta ceremonia es amplio y se puede guardar de persona a persona el metro de distancia, explicó. Por otra parte señaló que a partir de la semana que viene ya no se podrán realizar los casamientos. “La gente que ya tenía la fecha para contraer matrimonio la próxima semana fue avisada de las restricciones y estuvieron todos de acuerdo en reprogramar las fechas.Respecto a los nacimientos, la gente debe llamar y pedir turnos pero se les da solamente a aquellos que están por vencer, es decir que tienen 40 días desde el nacimiento para anotar a ese bebé, si esa fecha venció se les da el turno si no deberán esperar para después que pase todo esto”.