Los artículos que se incorporaron a la Emergencia

Ratifíquense las medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo Municipal en los Decretos Municipales Nros. 50.470; 50.510; 50.511 y 50.512 y facúltase al mismo a adoptar todas las medidas urgentes que resulten necesarias para la contención, prevención y/o mitigación del Coronavirus – COVID-19 en la ciudad de Rafaela, debiendo comunicar a este Concejo Municipal sobre las mismas en un plazo no mayor de 24 horas de su adopción.El incumplimiento de las obligaciones, recomendaciones y medidas dispuestas por los Decretos Municipales N° 50.470 y 50.510 y demás normas que se dicten en el marco de la emergencia sanitaria para la contención y/o mitigación del Coronavirus (COVID-19), así como la inobservancia a las intimaciones y/o emplazamientos que se practiquen y la omisión o falseamiento de los datos e informaciones que se requieran, darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas precautorias y sanciones, que se graduarán de acuerdo a los antecedentes y gravedad del incumplimiento en cada caso, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.Multas, que podrán fijarse entre 30 a 100 Unidades de Multas de las previstas en la parte especial del Código Municipal de Faltas.Clausura preventiva: Se entiende por tal, aquella que por la gravedad de la falta y/o el peligro inminente que el incumplimiento puedan acarrear para la salud de las personas y/o sus bienes y/o la integridad del medio ambiente, pueda ser ordenada sin correr traslado al infractor por los Juzgados Municipales de Faltas, independientemente de las vías recursivas que con posterioridad puedan interponer los administrados. La misma podrá ser dispuesta sobre el establecimiento donde tenga lugar la actividad, hasta tanto el mismo se ajuste a las exigencias establecidas, pudiendo otorgar un plazo a tal efecto y corriendo traslado de las actuaciones al infractor, por un plazo de diez (10) días hábiles para que el mismo ejerza por escrito el derecho de defensa que le asiste y proponga las soluciones que considere pertinentes, las que podrán ser tomadas en cuenta al mismo fin, con intervención de las áreas técnicas competentes. En todos los casos, tal medida deberá adoptarse con clara, detallada y expresa fundamentación de las razones de urgencia que la motivaron.Clausura por tiempo determinado, cuando se constaten las faltas e infracciones graves y/o reiteradas a la presente ordenanza.Clausura definitiva: para cuya imposición se tendrá en cuenta no sólo la aplicación anterior de una o más multas o una o más clausuras por tiempo determinado en su caso, sino además la gravedad del incumplimiento, aunque no existieran antecedentes, contemplando especialmente aquellos casos en que deba actuarse en defensa de la seguridad y salud de la población.La imposición de la pena de multa no impide que además se dispongan las sanciones dispuestas en los apartados b); c); d) y e) del presente artículo, de acuerdo a la gravedad de incumplimiento en el hecho particular sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación penal o el Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe que resulten de aplicación en cada caso.En caso de reincidencia, los máximos de la sanción prevista en el inciso a) del artículo 10º) podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias "aumentada en una unidad", o hasta la cifra máxima autorizada por el Código Municipal de Faltas, si aquella fuere mayor.A los fines del artículo precedente, para la configuración de la reincidencia se tendrá en consideración lo preceptuado por el artículo 19º del Código Municipal de Faltas - Parte General.- Art. 13°) En caso de que la reincidente fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.Lo ingresado en concepto de multas a que se refiere el artículo 10º, inciso a) serán percibidas por la autoridad de aplicación, para conformar un fondo destinado exclusivamente, a la adquisición de insumos necesarios para llevar adelante las medidas de contención y/o mitigación que requiera la emergencia en materia de Salud Pública.Cualquier habitante de la ciudad que se considere afectado por el incumplimiento de las disposiciones de la presente norma y/o de las Decretos Municipales N° 50.470 y 50.510, y demás normas que se dicten en lo sucesivo a idénticos fines, podrá denunciar dicha circunstancia ante la autoridad de aplicación de la misma.Los Juzgados de Faltas Municipales serán la autoridad ante quienes se tramitará la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas; quienes tendrán a su cargo graduar y fijar las mismas, respetando los procedimientos administrativos pertinentes.Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar las disposiciones contenidas en la presente norma legal.