El Concejo aprobó la emergencia sanitaria

Con la sola presencia de algunos periodistas ayer por la mañana -acompañando las restricciones y evitando la aglomeración de personas-, los concejales sesionaron y aprobaron la emergencia sanitaria, además de otros 14 proyectos vinculados a obra pública y en donde cada edil respaldó las iniciativas de manera breve y ágil.

El primer tema que se abordó fue el presentado por el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti sobre de las garitas existentes y futuras. La minuta de comunicación fue aprobada por unanimidad y tiene por objetivo solicitar al Ejecutivo la información sobre si las mismas fueron instaladas por una empresa privada o por el Estado local y el plan de mejoras. “Esta minuta la presentamos el año pasado y no recibimos respuestas, hay muchas en mal estado, sobre todo en el sector norte donde recibimos muchos reclamos”, señaló Viotti.

Otra de las minutas aprobada fue presentada por el concejal Miguel Destéfanis, que aclaró que ante la situación que hoy se vive ante la emergencia sanitaria, estos proyectos quedan relegados para cuando esto pase, explicó que el espíritu de la minuta es para reforzar luminarias y otros trabajos en el sector de la ciclovía que atraviesa el Barrio Fátima. “Esto parece que hace una eternidad que se presentó por tema inseguridad, hay una necesidad en el sector de Barrio Fátima en Constitución e Intendente Giménez, donde hay árboles que obstruyen las iluminación. Además hay un desagüe pluvial que ha cedido y que si un chico llega a caerse allí un día de lluvia puede ser complicado”, señaló el edil.

Destéfanis también presentó otras iniciativas: proyecto para solicitar demarcar y señalizar correctamente el estacionamiento de motos en Bv. Lehmann 450; otra minuta en donde solicita dotar al Balneario Municipal de más comodidades, instalando más juegos infantiles, otros adaptados para niños con motricidad reducida, más mesas, asadores, y mas mejorar las comodidades en los baños.

También se aprobó en la sesión de ayer, una minuta en la que se solicita información sobre la obra del paso nivel en los barrios Mora Y San José. Luego de su estudio en la comisión correspondiente, los concejales del bloque Cambiemos pidieron que se informe si en el año 2020 se va a ejecutar esta obra en el sector de las vías y calle Romitelli en el paso nivel que hay allí, pidiendo precisiones respecto a cuándo estiman que se podrá hacer.

Además se aprobaron otras iniciativas: sobre trabajos en el Cementerio Municipal; otra relacionada con evaluar la colocación de bancos, cestos y arbustos en Av. Podio; una vinculada a conocer causas y posibles soluciones por inundaciones en el Pasaje Carcabuey; una minuta sobre intervenir en la intersección de Bv. Lehmann y el Camino Público N°5. Además se trataron tres proyectos del concejal justicialista Jorge Muriel que tienen que ver con reserva de carga y descarga en 25 de Mayo 257, donde funciona el local comercial de Glaría repuestos S.R.L, donde Muriel señaló que amerita una revisión para poder generar un nuevo ordenamiento de tránsito, señalando que las otras dos normas van en el mismo sentido; se trata de la reserva de carga y descarga donde se encuentra el local de Pelosi; y otro sobre la solicitud de reserva para ascenso y descenso de pasajeros en calle Lavalle 847, Hogar “La Casita de Celina”.

La minuta de comunicación presentada por el concejal Lisandro Mársico, que instaba a colocar bebederos con agua potable en el Parque Integrador Apadir, volvió a comisión, tras el planteo formulado por el concejal Jorge Muriel, que señaló que en virtud de la situación sanitaria que se vive hoy, estaría fuera de lugar, más allá de que la iniciativa es buena. Sucede que las recomendaciones ante la pandemia es consumir agua en botellas individuales, para evitar la transmisión del virus.



EMERGENCIA SANITARIA Y SANCIONES

Todos los concejales dieron el visto bueno para tratar el proyecto sobre tablas entendiendo la compleja situación sanitaria que hoy vive Rafaela por el tema del dengue y ante la posibilidad de que aparezcan las confirmaciones de casos positivos de COVID-19.Se agregaron 9 artículos al proyecto original, tendientes a sancionar a quienes incumplan las restricciones estipuladas por los diferentes decretos.Se señala que el incumplimiento de cualquiera de las restricciones serán sancionadas con multas contempladas en el código municipal de faltas, además de clausuras en aquellos lugares en que se violaron las exigencias establecidas.El cuerpo de esta Ordenanza tiene dos aspectos a considerar: el primero brindarle herramientas al Ejecutivo para la compra de insumos, donde aplicamos el mismo criterio que en la emergencia en seguridad, con la necesidad de contar con tres presupuestos, con una duración de 60 días y una segunda parte en donde tiene que ver con las sanciones y yendo en el mismo sentido que en otras partes del mundo.Se mencionó el crecimiento de la curva de la epidemia como sucedió en España e Italia y con la intención de aplanar esa curva. Muriel hizo un pedido a la población pidiendo tranquilidad, conciencia social y responsabilidad y destacó la actitud y predisposición de todo el Cuerpo Legislativo para rápidamente contemplar este proyecto y la incorporación de las sanciones. Otro gesto que destacó el justicialista tiene que ver con la reunión desarrollada el miércoles entre el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y la oposición y dijo que aquí no puede haber grietas. Viotti acompañó los dichos de Muriel y dijo que entienden que hay que darle al intendente las flexibilidad necesaria para que lleve adelante las acciones que considere necesarias para contener esta situación. “Le pido a la gente que respete las medidas y lo que se le está pidiendo. Dolía ver como ayer en Rafaela, la gente parecía que estaba de vacaciones, hay que tomar las medidas antes de que sea tarde”.El concejal opositor dijo que acompaña la decisión del intendente de denunciar penalmente a la mujer que difundió un audio con información falsa.Todos los concejales también expresaron la importancia de entender el difícil momento; donde Mársico dijo comprender las dificultades económicas que estas medidas generan a muchos sectores, destacando que muchos pueden pensar que total ellos (por los políticos) seguirán percibiendo sus salarios, pero remarcó la necesidad de llevar a cabo estas restricciones por el bien de todos.Brenda Vimo valoró la actitud de todos los concejales en esta emergencia sanitaria y dijo que “si hay algo que no tiene precio es la salud. La concejal oficialista subrayó que observa la falta de responsabilidad de la gente donde hoy el país está afectado por tres patologías, el sarampión, en donde es responsabilidad de cada uno cumplir con el esquema de vacunación y no se está haciendo; el dengue donde no cambiamos los hábitos y seguimos juntando agua en recipientes. Resaltó que ante esto no hay fumigación que alcance porque la larva no muere si no se saca el criadero; y el coronavirus, donde dijo que hay que comprender que la única forma de frenar el pico de esta pandemia es con el aislamiento social.El proyecto contó con el voto de todos los concejales.