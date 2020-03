Brigada Sanitaria descacharreó barrios

En el marco del brote de dengue que afecta a Rafaela y frente al cual las fumigaciones masivas no dieron resultado, la Junta Municipal de Protección Civil se reunió para acordar acciones precisas de descacharreo casa por casa.Fue de este modo que se conformó una Brigada Sanitaria compuesta por integrantes de la Junta y empleados municipales, quienes a partir de este jueves, se ocuparon de llevar adelante medidas de descacharrización en el interior y patios de las viviendas.A primera hora de la mañana de este jueves se desarrolló una explicación a cargo del Subsecretario de Salud, doctor Martín Racca, quien hizo especificaciones para proceder a descacharrear las casas particulares, extremando las medidas de higiene y seguridad. A cada una de las personas que se dispuso a llevar adelante las tareas de descacharrización, se les entregó un plano con su manzana asignada. Junto al plano había una planilla para dejar cuenta del domicilio visitado, como así también dejar registro de si pudieron realizarse los trabajos o no, además de otras observaciones que hayan podido constatarse.Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano, destacó la buena recepción que tuvieron las personas al momento de recibir a los agentes que las visitaron. "Lo importante es que la gente nos permitió ingresar para que podamos explicarles que esos objetos que tienen el sus patios y acumulan agua, son focos riesgosos para la formación de criaderos de mosquitos".En cuanto a los resultados, Villafañe destacó que "en el 90 por ciento de los domicilios donde ingresamos a ver sus patios, encontramos ollas, cubiertas, tachos, baldes, botellas, tanques de agua de lluvia mal tapados o destapados y otros recipientes donde había agua acumulada con criadero de mosquitos".Durante la mañana se abordaron los barrios Alberdi y Sarmiento. En tanto, por la tarde, Belgrano y Villa Rosas.Es importante aclarar que si bien se solicita a las personas que se mantengan en aislamiento social, este tipo de acciones son urgentes dado que las fumigaciones, cada vez más intensivas, no están dando los resultados esperados, registrándose cada día más enfermos de dengue. El motivo es que los mosquitos se encuentran dentro de los hogares, donde se crían sin que la gente pueda dar cuenta de ello y no registrando su peligrosidad.Por consiguiente, se concluyó en que es imperioso erradicar los criaderos de mosquitos en el interior de las viviendas y sus patios, informando a la población, cuáles son los métodos de descacharreo y desarrollando una tarea de capacitación para la toma de consciencia.Para resguardar la salud y seguridad de la población y evitar la proliferación de mosquitos, la Secretaría de Ambiente y Movilidad intensificó las inspecciones en más de 30 piletas por denuncias que ingresaron ya que se encontraban en estado de abandono, con agua estancada y falta de mantenimiento e higiene general, situación grave ya que puede contribuir a la propagación del dengue y de otras enfermedades.Las piletas deben mantenerse en forma adecuada, si las mismas se encuentran vacías deben estar limpias y ser tapadas. En tanto que, cuando se encuentran irregularidades, se reciben reclamos o denuncias, interviene el área de Medio Ambiente del Municipio para llevar adelante las inspecciones correspondientes.Además, se identifica al propietario del terreno y se establece un acuerdo para que habilite el ingreso del inspector al lugar, se realiza la inspección, se verifica la situación y cuando corresponde, se labra el acta de constatación y emplazamiento.En ducha acta indican las tareas que el propietario debe llevar a cabo para dar solución al problema, indicando un plazo. El acta se deriva al Juzgado de Faltas de 3° Nominación. Cumplido el plazo otorgado, se realiza nueva inspección con el objeto de corroborar el cumplimiento a lo requerido.Es importante destacar que el Estado local trabaja de manera diaria con relevamientos, inspecciones y controles, brindando respuestas y soluciones a los reclamos de los vecinos. Sin embargo, es necesaria la colaboración de todos los rafaelinos y rafaelinas por salud y seguridad.