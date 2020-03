Habló Burruchaga el nuevo manager

BUENOS AIRES, 20 (NA) -- El secretario técnico de Independiente, Jorge Burruchaga, se refirió ayer a su nueva etapa en el club y aseguró que "el mejor proyecto" en su cargo "es conocer desde adentro para ver los caminos a seguir"."Al asumir, me dijeron que era bravo el momento, pero bravo es todo y dificultades se van a encontrar siempre. Yo podría haber llegado y empezado a decir quiero traer a Messi , pero estaría hablando pavadas", manifestó Burruchaga en diálogo con la señal de cable TyC Sports.Y agregó, luego de admitir en su presentación que no tenía un proyecto definido, que lo mejor: "Es conocer desde adentro, tratar de ver la situación en la que está el club, los contratos y todos los elementos para ya empezar a tomar decisiones".En la misma línea, remarcó: "Cuando ya conozcamos esos detalles, ahí diré cuáles son los caminos a seguir, pero llevarle un proyecto a la gente era mentir"."Entre todos tenemos que sacar a Independiente de este mal paso y eso me lo dijo Hugo Moyano en la reunión. Si hacemos las cosas bien, cada uno desde su función y obligación, esto se va a levantar mucho más rápido. El ofrecimiento de ellos fue que la decisión final sea mía", añadió.Burruchaga, campeón del mundo con la Selección argentina en México 86, asumió el pasado 12 de marzo como nuevo secretario técnico de Independiente, pese a que admitió no tener "ningún proyecto aún" para llevar adelante.El ex futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2021 con el presidente del club de Avellaneda, Hugo Moyano, y en conferencia de prensa admitió sentirse "capacitado" para el cargo.En ese sentido, aclaró que su rol no será "sacar ni meter jugadores" y recordó que hizo esta función en la Selección argentina, entre 2017 y 2019, hasta que asumió a César Luis Menotti.