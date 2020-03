Todas las medidas

BUENOS AIRES, 20 (NA).- A continuación se detallan las medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el Ejecutivo nacional para profundizar el aislamiento de la población como prevención al contagio de coronavirus, y que regirá desde las 0:00 de este viernes hasta las 24:00 del martes 31 de marzo.- No hay obligación formal de concurrir a los lugares de trabajo, nadie puede moverse de sus residencias, todos tienen que quedarse en sus casas.- Se exceptúa a los miembros de fuerzas de seguridad, policías provinciales, bomberos, empleados que trabajen en el sistema sanitario y en comercios de venta de alimentos y de productos de primera necesidad, entre ellos farmacias y ferreterías.- También quedan exceptuados quienes trabajan en los gobiernos nacional, provinciales y municipales en niveles de conducción política, trabajadores que producen alientos y fármacos, trabajadores del petróleo y refinerías y periodistas.- Sólo se podrá abandonar el domicilio particular para la compra de productos de primera necesidad o por emergencia médica.- Habrá coordinación de seguridad de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) para evitar que se viole el DNU, controlando quién está circulando por las calles.- Las personas que no puedan explicar el motivo de su permanencia en las calles serán sometidas a las sanciones que prevé el Código Penal.- El feriado del 2 de abril por los Caídos en Malvinas se adelantará al martes 31 de marzo y el lunes 30 de marzo será declarado "feriado puente".- Se conformará un Gabinete Federal para que vaya atendiendo el problema de la pandemia y las cuestiones ligadas a la economía.- Se van a dictar normas para aliviar la situación de los monotributistas y del sector informal.