Confirman pena al gasista en la explosión del edificio

La Cámara Penal de Rosario, confirmó el fallo de primera instancia en la causa de la tragedia de calle Salta 2141, en la que fue condenado el gasista Carlos García a 4 años de prisión por estrago culposo y los 10 acusados restantes fueron absueltos.La explosión del edificio en Rosario en 2013, dejó 22 muertos y decenas de heridos. Si bien el fallo fue cuestionado por los familiares de las víctimas, los camaristas lo ratificaron este jueves. El primer fallo fue duramente cuestionado por familiares de las víctimas y fue apelado, pero los camaristas lo ratificaron este jueves, consignó Rosario 3.García, quien trabajó en el edificio el día de la fuga de gas y posterior explosión, fue el único condenado por el delito de estrago culposo agravado.Mientras que la Cámara confirmó este jueves la absolución del resto de los acusados al considerar que existió “insuficiencia de pruebas” para condenarlos.La investigación por la explosión de una de las tres torres de un edificio ubicado en Salta 2141 de Rosario, ocurrida a las 9.38 del 6 de agosto de 2013, llevó a juicio oral a once imputados.La Fiscalía acusó a nueve de ellos, al entender que el ayudante del gasista García y un inspector de Litoral Gas, Gerardo Bolaño, no tenían responsabilidad penal en el caso, aunque la única querella particular del juicio acusó a todos.La resolución de Cámara confirmó así la absolución para los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba; al jefe de Mantenimiento de la empresa, Claudio Tonucci; y a la gerente Técnica, Viviana Leestra.También para los tres integrantes de la administración del consorcio del edificio, Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Reppupili, acusados por estrago culposo agravado por las muertes.El hecho conocido como la tragedia de Rosario provocó 22 muertes y más de 60 heridos, además de un sinnúmero de daños materiales.